L’OM le voulait, son prix devient dément

Par Guillaume Conte

L'OM a longtemps regardé chez son voisin niçois pour se payer Evann Guessand. Mais désormais, la Premier League est là et le prix devient fou.

Grosse révélation de la Ligue 1, Evann Guessand pourrait porter Nice en Ligue des Champions. L’ancien nantais a trouvé son rythme et réalise à 23 ans la saison la plus aboutie de sa carrière. Le natif d’Ajaccio a trouvé le chemin des filets à 11 reprises, et les Aiglons ne regrettent pas une seule seconde de lui avait fait confiance pour mener l’attaque après la grave blessure de Terem Moffi. Le Franco-Ivoirien aurait pu bifurquer, l’OM s’étant plusieurs fois intéressé à lui. Dans un passé lointain, mais aussi plus récemment quand cela n’allait déjà plus avec Elye Wahi. Mais Marseille a laissé passer sa chance, et il sera désormais quasiment impossible de reprendre les discussions au même niveau.

MU et Nice, l'accord est facile à trouver

En effet, la presse anglaise affirme que plusieurs clubs de Premier League sont désormais à l’affut pour récupérer Evann Guessand. Manchester United et Tottenham, qui ne disputeront pas la Ligue des Champions la saison prochaine sauf victoire des Red Devils en Europa League, cherchent un attaquant capable de faire enfin l’unanimité. Si des noms de prestige comme Viktor Gyokeres (Sporting CP), Liam Delap (Ipswich Town), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Jonathan David (Lille) and Victor Boniface (Bayer Leverkusen) et Victor Osimhen (Naples) sont sortis, le Niçois fait son apparition dans cette liste de prestige.

Un prix qui approche 40 ME

Nul doute qu’il ne sera pas difficile pour Manchester United de trouver un accord avec Nice, sachant que les deux clubs ont le même propriétaire : Sir Jim Ratcliffe même si ce dernier n’est pas majoritaire à Old Trafford. Le prix est en tout cas déjà connu, il se situerait entre 35 et 40 millions d’euros, ce qui écarte l’OM des discussions. Même en cas de qualification en Ligue des Champions et quand on connait le goût de Pablo Longoria pour les gros investissements, cette somme semble trop copieuse pour Marseille.