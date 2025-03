De Zerbi éteint l’incendie et jure fidélité à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La presse italienne s’est emballée ces dernières heures sur un potentiel départ de Roberto De Zerbi à la Juve ou à l’AC Milan en fin de saison. Un scénario qui ne verra pas le jour si l’OM se qualifie en Ligue des Champions.

En s’attachant les services de Roberto De Zerbi l’été dernier, Pablo Longoria savait qu’il mettait la main sur un entraîneur prestigieux et par conséquent très réputé. Le président de l’OM espérait toutefois s’éviter quelques frayeurs dès la fin de la première saison, avec un possible départ déjà évoqué, surtout dans la presse italienne. Il faut dire que sur ce coup, Marseille n’a pas de chance puisque les deux clubs les plus prestigieux de Série A ont de fortes chances de changer d’entraîneur à la fin de la saison, à savoir la Juventus Turin et l’AC Milan, où Thiago Motta et Sergio Conceiçao sont sérieusement menacés.

De Zerbi attend l'offre de l'Italie, séisme à l'OM ! https://t.co/k6lQHCcMnJ — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2025

Deux clubs qui ne laissent pas Roberto De Zerbi insensible selon les médias transalpins. Mais les dirigeants et les supporters de l’OM peuvent se rassurer et souffler un bon coup. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, leur entraîneur ne leur fera pas le sale coup de partir après seulement un an à son poste. « RDZ est totalement dans le projet OM pour cette saison et la prochaine. Le résultat final en L1 sera déterminant pour l'avenir de RDZ » a ainsi publié le compte La Tribune OM sur X.

De Zerbi restera à l'OM en cas de qualification en C1

Une tendance confirmée par le média Lions de l’Atlas, affirmant que « si l’OM est C1, De Zerbi restera ». Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, mais encore faut-il maintenant décrocher ce précieux sésame et se qualifier pour la Ligue des Champions. Le club phocéen est toujours en excellente position pour y parvenir. Deuxième de Ligue 1, l’OM a toutefois marqué le pas ces dernières semaines avec trois défaites lors des quatre derniers matchs contre Auxerre, Lens et le PSG. La marche en avant devra impérativement être reprise après la trêve à l’occasion du déplacement à Reims, pour s’imposer définitivement comme le deuxième club français à décrocher sa qualification en Ligue des Champions après Paris. Et ainsi s’assurer la présence du si réputé Roberto De Zerbi sur son banc la saison prochaine.