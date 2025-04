McCourt dégringole, l’OM ne rapporte pas assez

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Selon les estimations de Forbes cette semaine, Frank McCourt a conservé sa fortune depuis l’année dernière. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a néanmoins chuté au classement des milliardaires en 2025.

Frank McCourt est loin d’être ruiné. Si l’on en croit les estimations de Forbes, l’actionnaire de l’Olympique de Marseille n’a rien perdu de sa fortune par rapport à l’année dernière. Le magazine économique révèle un patrimoine à 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) pour l’Américain, soit un montant équivalent à celui révélé en 2024. Dans le classement publié ce mercredi, l’homme d’affaires a quand même perdu 204 places. Le voilà désormais en 2 356e position dans la hiérarchie des milliardaires dans le monde.

McCourt prudent à l'OM

Cela reste évidemment une belle référence pour Frank McCourt qui avait vendu sa franchise de baseball, les Los Angeles Dodgers, pour 2,2 milliards de dollars (2 milliards d’euros) en 2004. Depuis, le Bostonien a investi sa recette dans différentes activités comme le football, les médias et l’immobilier. Apparemment, ces secteurs ne lui ont pas permis de s’enrichir depuis l’année dernière. Il est vrai que le ballon rond n’est pas le domaine le plus simple pour gagner de l’argent, qui plus est lorsque l’on dirige une écurie de Ligue 1. On peut donc comprendre les réticences de Frank McCourt au moment de passer à la caisse pour l’Olympique de Marseille.

Vente OM : McCourt a frôlé la catastrophe https://t.co/aFZGZHkDlG — Foot01.com (@Foot01_com) March 22, 2025

Bien sûr, le successeur de Margarita Louis-Dreyfus représente un actionnaire solide et capable de combler les trous dans les finances du club phocéen. Mais il se murmure que le patron américain met beaucoup moins la main à la poche lorsqu’il s’agit de renforcer l’effectif olympien. Ce qui explique notamment la nécessité pour les Marseillais de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Et de vite mettre un terme à la mauvaise dynamique entamée depuis quelques semaines.