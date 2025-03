OM ‍: Mason Greenwood giflé, il réagit

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis deux matchs, Mason Greenwood débute sur le banc de l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi n'apprécie pas le comportement de l'attaquant anglais et ce dernier a visiblement décidé de changer d'attitude.

L'entraîneur de l'OM ne l'a pas caché, il a été déçu par le peu d'engagement quotidien de l'attaquant anglais recruté l'été dernier à Manchester United. Remplaçant contre Lens, Mason Greenwood a subi le même camouflet dimanche dernier au Parc des Princes dans un match forcément très suivi contre le PSG. S'il est entré en cours de match, l'ancien mancunien a été transparent, et rapidement ce sont des critiques sur sa forme physique qui sont tombées, Greenwood semblant s'être laissé aller. Ayant reçu le message de Roberto De Zerbi 5 sur 5, le joueur de 23 ans a décidé d'envoyer un signal très fort au coach marseillais en se présentant dès mercredi au centre d'entraînement de l'OM, afin de reprendre tout seul un travail physique avec un préparateur du club, qui s'est focalisé sur cette mission.

Mason Greenwood coupe ses vacances pour s'améliorer

Alors que ses coéquipiers sont attendus ce vendredi, Mason Greenwood s'est donc offert deux jours de travail intense en solo, renonçant à deux jours de repos à passer en famille, lui dont la famille s'est agrandie en début d'année. Une réponse très directe aux propos de Roberto De Zerbi, qui doit forcément se réjouir de voir que son attaquant vedette n'a pas l'intention de balancer sa fin de saison, au moment où des rumeurs de départ de l'OM l'été prochain se sont multipliés ces dernières semaines. « Le fait que Mason Greenwood mette les bouchées doubles pour revenir à son meilleur niveau, à l’aube du sprint final, a été très apprécié en interne, par le staff et les dirigeants », précise Florent Germain, journaliste de RMC. C'est lui qui avait révélé mercredi que l'attitude de l'attaquant anglais agaçait au plus haut point Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient prêts à le virer cet été s'il ne montrait pas autre chose. L'opérations séduction a commencé.