OM ‍: Griezmann à tout prix, Benatia n’a plus le choix

Par Eric Bethsy

A bientôt un an de la fin de son contrat, le Français Antoine Griezmann représente une occasion à saisir sur le marché des transferts. L’attaquant de l’Atlético Madrid a donc été proposé à l’Olympique de Marseille et à son directeur sportif Medhi Benatia.

Si l’opportunité se présente, l’Olympique de Marseille ne se gênera pas pour ajouter un nouveau joueur confirmé à son effectif. Le club phocéen peut par exemple profiter de la situation de Paul Pogba, recalé cet hiver à cause de sa condition physique, ou de celle d’Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético Madrid arrive bientôt à un an de la fin de son contrat. Et de nombreuses rumeurs l’annoncent sur le départ, principalement à Los Angeles FC (Major League Soccer) afin d’y rejoindre ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud.

💬 "Si on fait la Ligue des champions et qu'il ne tente pas de le faire, c'est une faute professionnelle."



🔵⚪ Eric Di Meco veut que Medhi Benatia recrute Griezmann à l'OM. pic.twitter.com/HBy4kVMJhe — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 27, 2025

Et si l’Olympique de Marseille venait repousser son rêve américain ? En tout cas, Eric Di Meco ne voit pas comment le directeur sportif Medhi Benatia peut passer à côté de cette occasion. « Si on fait la Ligue des Champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle, a lâché le consultant de RMC, avant de poursuivre sur le ton de l’humour. Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des Champions, je l’appelle : "Coucou Grizou, c’est Medhi". Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers. »

Un rebondissement pour Griezmann

Prêt à tout pour attirer Antoine Griezmann dans la cité phocéenne, Eric Di Meco sera confronté à un obstacle inattendu. Alors qu’un départ semblait quasiment inévitable, l’ancien international tricolore pourrait finalement rester à l’Atlético Madrid la saison prochaine. Le cadre de Diego Simeone aurait reçu des garanties sur la confiance de ses supérieurs lors d’une réunion cette semaine. Une prolongation de contrat n’est donc pas à exclure.