L’OM va « ‍prendre une rouste énorme à Paris ‍», il hurle déjà

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes dimanche prochain et un ancien joueur de l'OM craint que cela tourne au carnage pour l'équipe de Roberto De Zerbi.

En s'inclinant samedi contre Lens au Vélodrome, l'OM a montré ses limites, même si les Sang et Or ont tout de même fait un beau braquage. Et cette défaite, qui intervient deux semaines après le naufrage marseillais à Auxerre, n'annonce rien de bon quand on sait que Rabiot et ses coéquipiers se déplaceront dimanche prochain à Paris pour le match vedette de la 26e journée de Ligue 1. Même si d'ici là le PSG sera qualifié, ou pas, pour la suite de la Ligue des champions, nombreux sont ceux qui pensent que l'Olympique de Marseille va prendre cher face à une équipe parisienne qui sera, quoi qu'il en soit, très motivée face à son éternel rival. Sans même parler du PSG, Christophe Dugarry estime que le niveau actuel de l'OM et les décisions de Roberto De Zerbi pourraient aboutir à un carnage au Parc des Princes.

L'OM va se tester face au PSG, il craint le pire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

S'exprimant sur RMC, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille se demande où veut en venir Roberto De Zerbi en mettant des coups de pression sur ses joueurs comme il vient de le faire à l'encontre de Mason Greenwood et Luis Henrique, dont il n'a pas apprécié la nonchalance. « Et bien qu’il continue à mettre ses coups de pression comme cela, il a raison, apparament ça fonctionne bien (...) C’est lui qui met les mecs sur le banc de touche, c’est génial. Donc il perd un match en se passant de deux joueurs qu’il laisse sur le banc parce qu’il estime qu’ils ne sont pas en forme. Et après, il s’en prend aux deux mecs qui n’ont n’a pas joué, je trouve ça énorme, c’est incroyable. Ils sont rentrés quand il avait le feu au cul... C'est incroyable. Bravo De Zerbi. Ils ont 70% de possession, mais ne font rien du ballon. Je suis désolé mais la progression de l’OM est par séquences, c'est toujours incomplet, sauf contre Saint-Etienne (...) Là, ils vont prendre une rouste énorme contre Paris, ça va peut-être les achever », prévient un Christophe Dugarry, très agacé.