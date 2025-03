L'OM veut Oguz Aydin, son prix est colossal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, la presse turque révélait l'intérêt de l’OM pour l’attaquant du Fenerbahçe, Oguz Aydin. Cela se confirme mais pour s’offrir le buteur de 20 ans, le club olympien va devoir faire sauter la banque.

Six mois seulement après avoir recruté Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille pourrait de nouveau craquer pour un avant-centre lors du prochain mercato. Et pour cause, comme révélé par le journaliste Ekrem Konur la semaine passée, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont bien intéressés par Oguz Aydin, jeune international turc sous contrat avec Fenerbahçe jusqu’en juin 2028. Une information confirmée par le site La Lazio Siamo Noi, qui révèle que le club phocéen est en concurrence avec la Lazio Rome dans ce dossier.

Les deux clubs ainsi que Villarreal suivent avec attention la situation de ce jeune international turc, capable d’évoluer en tant que numéro neuf ou sur les côtés de l’attaque. José Mourinho n’est pas spécialement ouvert à un départ de son joueur, auteur de 5 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, raison pour laquelle Fenerbahçe n’a aucunement l’intention de brader l’un de ses meilleurs éléments offensifs. Le média italien nous apprend ainsi que le « Fener » a fixé à 20 millions d’euros le prix d’Oguz Aydin. De quoi calmer les ardeurs des dirigeants olympiens ?

Fenerbahçe réclame 20 ME pour Oguz Aydin

L’évolution de ce dossier dépendra de plusieurs choses pour l’état-major de l’Olympique de Marseille. Premièrement, de savoir si le club phocéen disputera la prochaine Ligue des Champions, avec la manne financière que cela va ajouter aux finances du club. L’avenir de plusieurs joueurs dans le secteur offensif (Maupay, Gouiri, Rowe, Greenwood) pourrait également conditionner l’achat de nouvelles recrues à ce poste. Quoi qu’il en soit, l’OM est très attentif à la situation d’Oguz Aydin, lequel était justement titulaire contre la Hongrie jeudi en Ligue des Nations. Un match durant lequel le jeune attaquant turc a « impressionné » les dirigeants de l’OM et ceux de la Lazio selon la source transalpine.