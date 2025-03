L'OM au fond du trou, De Zerbi égale Gasset

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu à Reims ce samedi après-midi, l’OM a enchaîné sa troisième défaite de rang en Ligue 1. Un moment très difficile pour l’équipe de Roberto De Zerbi.

Les temps sont durs pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Battue par le Stade de Reims samedi après-midi (3-1), l’équipe de Roberto De Zerbi a concédé sa troisième défaite de suite en championnat. La deuxième place est plus que jamais en danger pour l’OM, qui compte à présent huit défaites depuis le début de la saison. Une statistique peu glorieuse pour l’équipe de De Zerbi puisque Marseille vient d’égaliser son total de défaites sur l’ensemble de la saison dernière.

L1 : Reims plonge l'OM dans la crise ! https://t.co/T3pwfiVnXm — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

Un très mauvais signe quand on sait à quel point l’an passé, l’équipe dirigée par Marcelino puis Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset a déçu, terminant loin des objectifs du club. Le compte @Statsdufoot indique par ailleurs que l’OM a encaissé 36 buts depuis le début de la saison, égalant sa pire performance défensive en championnat à ce stade de la compétition. Des statistiques qui prouvent toutes une chose : Marseille est en crise et il va vite falloir réagir pour ne pas passer à côté d’une qualification en Ligue des Champions qui semblait pourtant acquise il y a encore quelques semaines.