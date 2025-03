L'OM, à jamais les premiers en Kings League

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La Kings League débarque en France, puisqu'à partir du 6 avril et jusqu'au 7 mai, huit équipes s'affronteront en direct sur Twitch et M6. Parmi ces équipes, le Wolf Pack FC d'Adil Rami, lequel a signé un partenariat avec l'Olympique de Marseille.

Créée par Gerard Piqué, la Kings League aura sa version française et ce lundi, les huit équipes en lice dans ce tournoi procédaient à une draft afin de composer leurs effectifs. C'est dans ce cadre que l'OM a révélé que dans le cadre d'un partenariat avec Adil Rami, elle soutenait le Wolf Pack FC, formation dirigée par l'ancien joueur marseillais. Dans une vidéo réalisée avec Adil Rami, on voit même Pablo Longoria apparaître pour saluer ce projet.

𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗢𝗥𝗜𝗔 ✖️ 𝗪𝗢𝗟𝗙 𝗣𝗔𝗖𝗞 𝗙𝗖 🤩🔵⚪️



L’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria seront associés à l’équipe d’Adil Rami à la Kings League 😁pic.twitter.com/XYJ418Ofqm — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2025

« L’Olympique de Marseille devient le premier club français à collaborer avec une équipe de la Kings League France. Il s’agit du Wolf Pack FC, équipe fondée et présidée par l’ancien Olympien Adil Rami (...) Autre point commun majeur, le bleu et le blanc habilleront d’ailleurs fièrement les tuniques du Wolf Pack FC, en référence directe aux couleurs traditionnelles de l’Olympique de Marseille (...) Tout au long de cette première édition de la Kings League, les Bleu et Blanc du Wolf Pack FC seront soutenus par l’ensemble de la communauté olympienne, qui aura l’occasion de suivre cette aventure sur les réseaux sociaux de l’OM avec des interactions et beaucoup d’autres surprises (...) Profondément engagé dans la promotion du football sous toutes ses formes, l’Olympique de Marseille est heureux de se lancer dans cette nouvelle aventure », précise l'OM dans un communiqué.