OM ‍: Dugarry fusille De Zerbi

Lourdement battu à Reims 3-1, l'OM a confirmé sa très mauvaise passe actuelle. Roberto de Zerbi a violemment attaqué ses joueurs après cette contre-performance. Une attitude qui devient habituelle chez l'Italien et qui agace fortement Christophe Dugarry.

Il est bien loin l'Olympique de Marseille irrésistible du début d'année 2025, celui qui martyrisait Saint-Etienne et Le Havre (5-1 chacun) ou qui dominait Monaco, Lyon et Rennes sans discussion possible. L'OM va mal, en témoignent ses quatre défaites sur les cinq derniers matchs de Ligue 1. La plus inquiétante a été sans conteste celle subie à Reims samedi. Les Phocéens se sont inclinés 3-1 sur le terrain d'une équipe rémoise en perdition ces dernières semaines. Les hommes de Samba Diawara n'avaient plus gagné en championnat depuis novembre. Marseille a offert une prestation indigente qui a provoqué la colère de son entraîneur Roberto de Zerbi.

De Zerbi se cache derrière les joueurs

L'Italien ne digérait pas la mentalité de ses joueurs, les jugeant indignes de la Ligue des champions. Une sortie forte qui n'a pas convaincu Christophe Dugarry. Le consultant de RMC attend Roberto de Zerbi au tournant pour cette fin de saison. « Ce qui est sûr aujourd’hui c’est que l’OM n’est plus deuxième. Il y a 7 matchs pour le redevenir. C’est sur ces 7 matchs que De Zerbi sera jugé. Il doit vite trouver des solutions pour retrouver cette deuxième place. En prenant ses responsabilités surtout, en arrêtant de se chercher des excuses et de taper sur ses cibles préférées qui sont ses joueurs. Il y a 4 mois, il nous a expliqué qu’ils n’étaient pas assez techniques d’où l’arrivée de Bennacer et de Gouiri. Ensuite, ça a été le manque d’investissement de certains comme Greenwood et Luis Henrique », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme avant d'attaquer directement le coach italien.

S'est-on trop emballé sur De Zerbi ?



« Maintenant, après la débâcle contre Reims, il nous dit que ses joueurs ont un problème mental et physique notamment les internationaux qui sont fatigués. Ce n’est jamais de sa faute ! Il n’assume jamais rien alors que l’OM a besoin d’un entraîneur qui arrête de faire la gueule. Le projet de l’OM c’est lui et personne d’autre. Les dirigeants lui ont tout accordé, notamment l’arrivée d’une armée mexicaine d’adjoints pour être mieux préparé. […] Même s’il n’est pas responsable de tout, il est à coup sûr responsable d’une chose essentielle : la progression ou non des joueurs. Son équipe n’a fait que régresser ou au mieux stagner. Il y a zéro joueur qui a progressé avec lui », a t-il lâché. Après le concert de louanges, Roberto de Zerbi risque de jouer son prestige à l'OM d'ici la fin du mois de mai.