L'OM prépare un coup de génie à 10ME

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont toujours un coup d'avance en matière de mercato. Et c'est pour cela que les dirigeants de l'OM auraient déjà préparé la venue d'un buteur marocain bien connu en Europe.

Arrivé l'été dernier du club marocain de Rabat chez les Rangers, le légendaire club écossais, Hamza Igamane n'a pas mis longtemps à prouver que les dirigeants du club de Glasgow ne s'étaient pas trompés en le faisant signer pour 2,3 millions d'euros. Car le buteur de 22 ans n'a pas mis longtemps à s'intégrer à la rigueur du climat écossais, et à un championnat très physique. Pour preuve, Hamza Igamane a déjà marqué 13 buts, dont 4 en Europa League, sous le maillot des Rangers. Et forcément, plusieurs clubs suivent déjà de très près les performances de l'international U23 marocain. Ce mardi, Ekrem Konur, spécialiste du mercato qui collabore avec de nombreux médias anglais, confirme que comme cela avait déjà été évoqué lors du mercato d'hiver, le nom d'Igamane est en bonne position sur la liste des dirigeants marseillais pour l'été prochain.

L'OM a deux concurrents pour le buteur des Rangers

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SPFL (@spflofficial)

Dans le dossier du buteur marocain, l'Olympique de Marseille n'est cependant pas seul puisque notre confrère précise que Everton et le FC Séville seraient également tentés par la signature de l'attaquant de 22 ans. Pour laisser partir leur joueur, les Rangers réclament une offre d'au moins 10 millions d'euros, ce qui semble relativement raisonnable pour un buteur qui évolue en Europe. A voir si l'OM qui a multiplié les recrutements dans le secteur offensif va se lancer dans cette opération, même si les possibles départs de Mason Greenwood et Luis Henrique vont provoquer du mouvement devant. Avec Amine Gouiri, Marseille semble avoir fait le bon choix, mais on le sait, Pablo Longoria adore tenter des coups, et ce sera encore plus le cas si l'OM se qualifie pour la Ligue des champions.