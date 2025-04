L'OM et Luis Henrique, brutal divorce à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sermonné lors des derniers matchs par Roberto De Zerbi, Luis Henrique ne semble plus totalement avoir la tête à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria ne refusera pas son départ, si le prix attendu par l'OM est atteint.

A l'image de Mason Greenwood, avec qui il partage les critiques de l'entraîneur italien de l'OMOM, Luis Henrique a bien du mal à confirmer depuis le mois de janvier dernier tout le bien qu'on pensait de lui du côté de Marseille. Avec neuf buts toutes compétitions confondues cette saison, le joueur arrivé de Botafogo pour 8 millions d'euros partait sur de bonnes bases, mais visiblement, il ne répond plus aux attentes de Roberto De Zerbi alors même que le club phocéen a besoin de lui. Depuis quelques semaines, le nom de Luis Henrique circule dans plusieurs clubs européens, notamment l'Inter ou même le Bayern Munich, et ce dimanche La Provence confirme que du côté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia on ne retiendra pas de force l'attaquant de 23 ans si une offre conséquente arrive. Le prix minimum aurait même déjà été fixé pour celui qui a prolongé jusqu'en 2028 l'an dernier.

Luis Henrique et l'OM, tout semble terminé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

A quelques heures de la réception du TFC au Vélodrome, Tristan Rapaud, journaliste du quotidien marseillais, annonce que les dirigeants de l'OM n'ont aucune hésitation concernant le futur de Luis Henrique. « L’OM, qui avait déboursé 8 millions d’euros pour l’enrôler en 2020, n’est pas opposé à son départ. Loin de là....Affect mis à part, le club a besoin de renflouer ses caisses avant le 30 juin. La vente du Brésilien, dont l’achat a été amorti depuis un moment, serait une bénédiction. A condition que ses prétendants y mettent le prix. L’Inter, qui est le plus pressant, imagine ouvrir les négociations autour de 20 millions d’euros. L’OM, qui concurrence oblige, pourrait faire grimper les enchères, a fixé le prix de Luis Henrique à 35 millions d’euros », révèle le journaliste de La Provence. Un écart conséquent, mais on sait que Pablo Longoria est plutôt habile lorsqu'il s'agit de négocier, surtout avec les clubs italiens.