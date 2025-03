Paul Pogba dit adieu à l'OM et à l'Europe

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

De plus en plus loin de s’engager avec l’Olympique de Marseille, Paul Pogba n’a plus vraiment de portes ouvertes en Europe. Son seul moyen de reprendre le football de haut niveau serait de s’engager dans un championnat exotique.

C’est désormais officiel, Paul Pogba est enfin autorisé à reprendre sa carrière de footballeur professionnel. Pendant plus d’un an et demi, La Pioche a traversé un long tunnel à cause de sa suspension pour dopage dont la durée avait finalement été réduite. Le problème pour Pogba réside aujourd’hui dans le fait qu’il n’est plus sous contrat avec un quelconque club depuis la résiliation de son bail avec la Juventus en fin d’année 2024. Longtemps associé à des rumeurs l’envoyant à l’Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 n’a finalement pas signé chez les Phocéens. Désormais, peu de portes s’ouvrent en Europe et sa seule chance de retrouver les terrains serait de filer dans un championnat exotique.

Pogba, la MLS ou l'Arabie saoudite

Paul Pogba n’est pas passé très loin de finir à l’OM. « Nous avons discuté avec Pogba et envisagé la possibilité de le recruter comme agent libre, mais nous avons finalement décidé de ne pas donner suite à sa signature. Nous pensons que son processus d'adaptation pourrait perturber l'équilibre interne de l’équipe », avait déclaré Pablo Longoria à son sujet. Mais selon Fichajes, maintenant que le train est passé, il y a peu de chances de voir Paul Pogba évoluer à nouveau dans un club européen, contrairement à ce qui a été annoncé ces dernières heures par d'autres médias espagnols, qui croyaient en un retour en force de l'OM dans ce dossier.

La probabilité qu’il finisse dans un championnat plus exotique comme la MLS ou l’Arabie saoudite est désormais plus importante. C’est en tout cas là-bas qu’il a le plus de chances de trouver une écurie qui lui offrira un salaire à la hauteur de ses émoluments habituels, glanés grâce à sa riche carrière dans des tops clubs européens.