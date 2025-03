Vente ou pas, McCourt a encore sauvé l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Souvent critiqué dans le passé pour son manque d'implication dans l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a pourtant encore une fois évité le pire pour le club phocéen.

Les rumeurs d'une vente de l'OM par l'homme d'affaires américain à l'Arabie Saoudite ou à d'autres investisseurs se sont calmées, même si certains pensent toujours que les récents mercatos XXL réalisés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont financés par des fonds secrets. Cependant, à la lecture des documents dévoilés par la DNCG, c'est bel et bien Frank McCourt qui a encore mis la main à la poche pour boucler le budget du club phocéen et lui permettre de largement investir. Evoquant cette situation financière, BFM Marseille a mis en avant l'investissement fait par le Bostonien, lequel sait cependant que le classement actuel de son club et la possibilité sérieuse de finir avec un ticket pour la Ligue des champions sont des atouts financiers énormes au moment où il a encore permis à l'Olympique de Marseille de ne pas se mettre en danger face à la DNCG.

McCourt à fond derrière l'OM

Marseille Story : la dncg a publié le bilan financier de l'OM pic.twitter.com/d7ep36vJs2 — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) March 19, 2025

« L’OM peut remercier son actionnaire, Frank McCourt, d’avoir un porte-monnaie conséquent, puisque l’Olympique de Marseille affiche un déficit de 39 millions d’euros sur l’exercice 2023-2024. Après le PSG, c’est le deuxième plus gros du championnat, et c’est surtout loin devant les 12 millions d’euros de l’année d’avant (...) L’OM peut compter sur McCourt, il reste à savoir s’il acceptera de mettre la main à la poche chaque année comme il le fait. En rappelant tout de même que la qualification pour la Ligue des champions et la vente d’un ou deux joueurs pourrait permettre de donner un peu d’air aux comptes marseillais », ont précisé nos confrères de la chaîne provençale, propriété d'un certain Rodolphe Saadé, sponsor majeur de l'OM et parfois cité comme l'un des possibles repreneurs de l'Olympique de Marseille.

En tout cas, ce sujet a relancé les rumeurs sur l'avenir marseillais de Frank McCourt, les défenseurs de la thèse d'une vente étant convaincue qu'en fait ce n'est pas l'Américain qui injecte son argent dans l'OM, mais les fameux investisseurs qui souhaitent rester dans l'ombre. En attendant, ombre ou pas, le club phocéen peut compter sur son propriétaire, c'est l'essentiel.