OM ‍: Greenwood devient nul, même MU s’inquiète

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a perdu gros face au Stade de Reims ce week-end en Ligue 1. S'il y a bien un joueur qui a déçu dans les rangs marseillais, c'est Mason Greenwood.

L'Olympique de Marseille est plus que jamais mis sous pression cette saison après son revers cinglant face à Reims ce samedi en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi restent désormais sur une série inquiétante de trois défaites de rang en championnat. Résultat, l'OM n'est plus deuxième et se voit rattrapé par les autres équipes concurrentes pour une qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison. L'heure est donc grave sur la Canebière, alors que certaines individualités sont loin d'être au niveau escompté. C'est notamment le cas de Mason Greenwood. En difficulté à Reims, l'Anglais continue sa mauvaise série.

Greenwood inquiète même Manchester

Les fans et observateurs phocéens sont logiquement très critiques à l'égard de Greenwood mais c'est aussi le cas pour ceux de son ancien club, Manchester United. Ces derniers heures, le Manchester Evening News a écrit un article assez salé sur la forme du moment de Greenwood. Le média s'étonne de la méforme actuelle de l'ancien des Red Devils. Il faut dire que l'Anglais n'a marqué qu'à 3 reprises lors de ses 9 dernières apparitions en Ligue 1.

Il était en plus sur le banc face au RC Lens et au Paris Saint-Germain, alors que l'OM aurait normalement dû s'appuyer sur ses services. Contre Reims, s'il était titulaire, Greenwood a hérité de la note de 2 par L'Equipe. Et ça aussi, ça n'est pas passé inaperçu pour le Manchester Evening News. Contre le RC Lens déjà, le joueur marseillais avait hérité de la note de 2. La presse anglaise va encore suivre avec attention la fin de saison de Mason Greenwood avec l'OM. Ce dernier aura l'opportunité de rectifier le tir lors de la réception de Toulouse le week-end prochain au Vélodrome. Un Vélodrome qui va commencer à être de plus en plus exigeant avec ses joueurs et donc Mason Greenwood.