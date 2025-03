De Zerbi sur le départ, coup de théâtre à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi fait l’objet de multiples rumeurs pour un départ en Italie. Mais le coach marseillais n’est pas l’option n°1 de l’AC Milan ni de la Juve pour l’instant.

L’été dernier, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réalisé un très gros coup en faisant venir le très réputé Roberto De Zerbi, lequel s’est engagé pour trois ans en faveur de l’Olympique de Marseille. L’idée du board marseillais est clairement de bâtir un projet à long terme avec l’entraîneur italien, ce qui n’a pas pu être possible par le passé avec Jorge Sampaoli ou Igor Tudor, lesquels sont partis au bout d’un an. Mais depuis plusieurs jours, la presse italienne s’excite autour de Roberto De Zerbi, qui figure dans le viseur de l’AC Milan ainsi que de la Juventus Turin dans l’optique de la saison prochaine.

De Zerbi finalement snobé par Milan et la Juve ?

Les dernières nouvelles sont toutefois rassurantes puisque ni la Vieille Dame ni le club lombard ne ferait pour l’instant de Roberto De Zerbi son choix n°1. En ce qui concerne la Juventus Turin, la piste la plus chaude à ce stade pour succéder à Thiago Motta serait Igor Tudor, sans club depuis son départ de la Lazio, si l’on se fie aux informations du média Play.it. De son côté, MilanLive.it explique que l’avenir de Sergio Conceiçao au Milan AC n’est pas encore définitivement tranché, et que le Portugais a encore une infime chance de sauver sa place.

OM : De Zerbi à la Juventus, Longoria tremble https://t.co/gxwUlIbdZ2 — Foot01.com (@Foot01_com) March 10, 2025

En cas de départ, l’ex-entraîneur du FC Porto pourrait être remplacé par Massimiliano Allegri ou par Maurizio Sarri, même si le nom de Roberto De Zerbi est aussi brièvement évoqué. Pour l’OM, il convient de rester prudent car à tout moment, le coach italien peut recevoir une proposition d’un cador de Série A. Mais l’inquiétude n’est pas encore de mise en Provence, où Pablo Longoria a de bonnes raisons d’espérer que son coach reste cet été. Pour être certain de conserver son entraîneur si réputé en Europe, l’Olympique de Marseille aurait tout intérêt à vite assurer sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui n’est pas encore le cas pour l’instant, et encore moins après la défaite surprise face à Lens au Vélodrome le week-end dernier.