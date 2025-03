Greenwood viré cet été, l’OM prêt à frapper fort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis deux matchs, Mason Greenwood ne fait plus les efforts attendus par Roberto De Zerbi. Une situation qui crispe à Marseille, prêt à vendre son meilleur buteur cet été s’il ne réagit pas.

Mason Greenwood est indiscutablement le facteur X de l’Olympique de Marseille cette saison. Meilleur buteur du club phocéen avec 15 réalisations en Ligue 1, l’attaquant anglais a longtemps marché sur les défenses du championnat de France. Ses frappes sèches, ses accélérations foudroyantes et sa capacité à casser des lignes par le dribble ont sublimé le jeu de possession instauré par Roberto De Zerbi. Mais depuis le début de l’année 2025, tout est plus laborieux avec Mason Greenwood. A tel point que l’ex-pépite de Manchester United a enchaîné deux matchs en tant que remplaçant, face à Lens au Vélodrome puis ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain.

Roberto De Zerbi attend plus de son joueur, à qui il reproche un manque d’efforts à l’entraînement et une certaine nonchalance. Une attitude qui ne passe pas au sein de la direction marseillaise comme l’a révélé Florent Germain dans 'Virage Marseille' sur BFM. Pour le journaliste, toujours bien informé, un départ cet été est clairement envisageable si l’Anglais de 23 ans ne réagit pas. « C’est un joueur qui peut faire de grosses différences mais honnêtement, s’il ne réagit pas, le dossier Greenwood va se poser cet été pour un départ. S’il n’est pas capable de comprendre que son entraîneur et ses dirigeants se sont battus contre un enjeu plus que sportif le concernant pour le faire venir, pour lui donner une visibilité aussi parce que l’OM ce n’est pas Getafe... » a d'abord détaillé notre confrère avant de conclure.

L'OM est prêt à se séparer de Greenwood cet été

« Il faut au moins qu’il ait cette classe de rendre ça aux dirigeants marseillais, à son entraîneur mais aussi à ses coéquipiers car il est plutôt apprécié dans le vestiaire même si son manque d’efforts fait grincer les dents. Il le doit aussi à lui-même, il doit ramener cette équipe en Ligue des Champions. Cet été, il y aura une discussion mais sur les deux mois qu’il reste, il doit réagir. Je crois que De Zerbi dit la vérité quand il dit que la relation reste bonne avec le joueur. Le coach va devoir trouver les mots car la relation n’est pas encore rompue » a lancé le correspondant de RMC à Marseille. La situation est donc urgente pour Mason Greenwood, lequel va devoir se mettre un coup de fouet s’il veut ne veut pas être chassé de l’OM au prochain mercato estival, un an seulement après son transfert en provenance de Manchester United.