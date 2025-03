OM ‍: Adrien Rabiot scandalise le vestiaire et ses patrons

Dans : OM.

Quelques minutes après la défaite de l'OM à Reims, Adrien Rabiot a tenu des propos très sévères à l'encontre de ses coéquipiers sur Beinsports. Et cela passe très mal du côté du vestiaire marseillais.

Deux semaines après avoir reçu le soutien unanime de ses coéquipiers, suite aux banderoles du Parc des Princes, Adrien Rabiot a clairement fait nettement moins l'unanimité du côté des joueurs marseillais samedi à Reims. Il est vrai que le milieu international français a été plutôt brutal après la défaite de l'OM en s'en prenant à certains d'entre eux en direct à la télévision : « J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des champions, qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. C'est compliqué, je ne sais pas quoi dire (...) Il faut se remettre en question, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller en Ligue des champions. Moi, je suis venu pour ça, si certains n'ont pas cette ambition, il faut qu'ils le disent avant les matches, qu'ils laissent d'autres jouer. ». Des propos qui ont fait du bruit, et qui ont été mal perçus aussi bien par les coéquipiers d'Adrien Rabiot, mais également par les dirigeants marseillais à en croire Le Phocéen.

Adrien Rabiot a tapé trop fort

Le média spécialisé dans l'Olympique de Marseille explique ce lundi que du côté de l'OM on estime qu'Adrien Rabiot est allé trop loin publiquement, même si forcément la défaite face à Reims est une vraie contre-performance pour l'équipe de Roberto De Zerbi. « Ce message fort, brut, qui a peut-être mis le doigt sur une réalité, mais dont la forme n’a pas été appréciée en interne. L’OM aurait préféré que le linge sale soit lavé en privé. La direction, tout comme une partie du vestiaire, s’est montrée agacée par ce déballage public qui risque de fragiliser encore un peu plus une unité déjà mise à mal. Car cette nervosité, elle n’est pas née hier. Depuis plusieurs semaines, l’atmosphère est tendue : crispation autour de certaines décisions arbitrales, comportements jugés limites dans le vestiaire, divergences au sein de l’administration… Tous ces éléments, qui auraient pu rester cantonnés en coulisse, se sont petit à petit diffusés jusqu’au rectangle vert. Et à Reims, cela s’est vu », révèle notre confrère.

L'OM doit impérativement battre le TFC

Quoi qu'il en soit, et même si les déclarations d'Adrien Rabiot sur Beinsports ont été très mal perçues, l'Olympique de Marseille doit se remettre dans le bon sens avant de recevoir Toulouse, dimanche au Vélodrome. Une nouvelle contre-performance face au TFC pourrait cette fois faire exploser la marmite, laquelle bouillonne visiblement déjà beaucoup. A Adrien Rabiot, décidément très en vue dans l'actualité ces dernières semaines, de mener son équipe à la victoire afin que tout soit pardonné par des supporters de plus en plus énervés et qui n'accepteront pas de voir le ticket pour la Ligue des champions encore une fois s'envoler en toute fin de saison.