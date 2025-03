OM ‍: L’agent de De Zerbi prépare un sale coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs persistent en Italie concernant un potentiel départ de Roberto De Zerbi de l’OM en fin de saison. Une réunion secrète entre son agent et les dirigeants de l’AC Milan est même évoquée.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi fait l’objet de rumeurs persistantes en Italie au sujet d’un potentiel départ à la Juventus Turin ou à l’AC Milan. La Vieille Dame a opté pour Igor Tudor afin de succéder à Thiago Motta, une bonne nouvelle pour Marseille, qui doit encore se méfier de l’AC Milan car le club lombard rode toujours. Sergio Conceiçao ne fait plus du tout l’unanimité et pourrait être débarqué à la fin de la saison. Pour le remplacer, Roberto De Zerbi figure tout en haut de la short-list de Zlatan Ibrahimovic et des dirigeants milanais, lesquels avancent secrètement sur cette piste depuis plusieurs jours.

L'agent de De Zerbi en réunion avec le board milanais ?

🔴⚫️ Paratici (favori pour le poste de DS) a été aperçu dans un hôtel de Milan et aurait eu une nouvelle réunion avec Furlani (PDG du Milan) et l’agent de De Zerbi 👀



(📸 @QSVS_Official sur TV Lombardia) pic.twitter.com/T473f3iSWu — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) March 29, 2025

Les dernières informations ne sont d’ailleurs pas rassurantes pour l’OM à ce sujet puisque TV Lombardia a publié des images de Fabio Paratici, ancien directeur sportif de la Juventus Turin, favori pour devenir le nouvel homme fort de l’AC Milan, lequel a été aperçu dans un hôtel du Milan où il se serait entretenu avec Giorgio Furlani, directeur général du Milan AC… ainsi qu’avec l’agent de Roberto De Zerbi. Une rumeur de plus lancée par la presse italienne qui risque d’agacer Pablo Longoria, Medhi Benatia et les supporters olympiens, à l’heure où l’OM est toujours en course pour se qualifier en Ligue des Champions.

Ces dernières semaines, la presse marseillaise s’est voulue plutôt rassurante, affirmant qu’en cas de qualification directe pour la C1, un départ de Roberto De Zerbi était presque impossible. Mais il ne vaut mieux pas manquer cet objectif pour Marseille car sans Ligue des Champions, il y a fort à parier que De Zerbi réfléchira à deux fois à une potentielle offre de l’AC Milan.