OM ‍: De Zerbi bouillonne, son avenir le rend fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Roberto De Zerbi anime l’actualité en Italie, ce qui agace sérieusement l’entraîneur de l’OM, lequel n’envisage pas de quitter Marseille.

Roberto De Zerbi à l’AC Milan, c’est une petite musique qui revient avec insistance du côté de l’Italie ces dernières heures. Et pour cause, le club lombard souhaite faire revenir un entraîneur italien sur son banc cet été après les échecs Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao. En début de semaine, la Gazzetta dello Sport affirmait que Roberto De Zerbi était la cible n°1 de l’AC Milan tandis que ce week-end, certaines sources transalpines faisaient écho d’une réunion entre l’agent de Roberto De Zerbi et la direction milanaise. Des rumeurs qui se multiplient au pire moment pour l’OM, qui vient de perdre quatre fois lors des cinq derniers matchs en Ligue 1 et qui est tombé de haut samedi à Reims avec une défaite cuisante et inattendue (3-1).

OM : Marseille bloque De Zerbi jusqu'en 2027 https://t.co/Lt8JM0s8Pa — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

Dans ce contexte, les rumeurs à gogo autour de son avenir ne font pas vraiment rire Roberto De Zerbi. Selon L’Equipe, le coach de l’OM est très attentif à tout ce qui est écrit à son sujet en France et en Italie et le coach de 45 ans a été très agacé par les dernières rumeurs. Le quotidien national ajoute que par le passé, De Zerbi s’est plutôt réjouit de voir son nom être associé aux géants italiens, à Manchester United ou encore au Bayern Munich. Mais en ce printemps 2025, le ton est différent dans l’entourage du coach marseillais, qui se sait très attendu et qui a conscience que la période est cruciale pour l’OM dans la quête d’une qualification en Ligue des Champions.

De Zerbi s'agace des rumeurs à son sujet

De plus, dans l’entourage de l’entraîneur phocéen, sous contrat jusqu’en 2027, on rappelle que l’objectif absolu de Roberto De Zerbi est de jouer la Ligue des Champions au Vélodrome, une compétition qu’il a découvert il y a quatre ans lorsqu’il était à la tête du Shakhtar Donetsk. Un départ n’est donc pas d’actualité pour l’ancien de Brighton et de Sassuolo, même si une absence de Ligue des Champions la saison prochaine serait forcément un coup dur énorme qui pourrait avoir de graves conséquences. Enfin, on notera que malgré la très mauvaise série de résultats, Pablo Longoria n’entend pas menacer son entraîneur… bien au contraire.

Lassé de l’instabilité à la tête de l’équipe ces dernières années, le dirigeant espagnol souhaite conserver Roberto De Zerbi coûte que coûte, ce que le technicien italien apprécie, lui dont les prérogatives sont très importantes à l’OM avec un staff important, un poids fort sur le mercato et une influence grandissante sur le centre de formation.