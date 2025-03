Houssem Aouar à l’OM, l’énorme surprise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour à un excellent niveau à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, Houssem Aouar aurait pu rebondir à l’OM l’été dernier.

Après seulement une saison passée du côté de l’AS Roma, club qu’il avait rejoint à la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar a quitté l’Europe l’été dernier. L’international algérien a fait le choix de rejoindre Karim Benzema et bien d’autres stars à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Une décision salvatrice pour Houssem Aouar, qui a retrouvé le plaisir de jouer et de briller en Saudi Pro League, où il totalise 10 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. Une réussite que doit regarder avec beaucoup de regrets un certain Medhi Benatia. Et pour cause, L’Equipe nous apprend contre toute attente au détour d’un papier sur le natif de Lyon que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenté de faire venir le milieu offensif de 26 ans l’été dernier, au moment de son départ de la Roma.

L'OM a tenté le gros coup Aouar cet été

Houssem Aouar, la renaissance en Arabie saouditehttps://t.co/8C8vWYxIzu #Algérie — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) March 18, 2025

Sans donner trop de précisions à ce sujet, le journaliste Nabil Djellit affirme que l’OM a sérieusement « courtisé » l’international algérien l’été dernier. Une signature à Marseille aurait été surprenante pour cet enfant de Lyon, formé dans le Rhône et qui a porté les couleurs rhodaniennes de 2015 à 2023. Le joueur de son côté ne doit surtout pas regretter ce choix tant il a retrouvé du plaisir en Arabie Saoudite sous les ordres d’un entraîneur français : Laurent Blanc. Il faut dire qu’à Al-Ittihad, Houssem Aouar a du beau monde autour de lui pour se faire plaisir avec des joueurs tels que Karim Benzema bien sûr mais aussi Moussa Diaby ou encore Ngolo Kanté. A présent lié au club saoudien jusqu’en 2028, Houssem Aouar a peu de chances de quitter la Saudi Pro League lors du prochain mercato. Ce qui n’empêchera pas Medhi Benatia et Pablo Longoria de continuer à le suivre, au cas où la porte viendrait à s’ouvrir de nouveau d’ici quelques mois.