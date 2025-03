L'AC Milan choisit De Zerbi, l'OM en grand danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’avenir de Roberto De Zerbi est toujours incertain en raison de la très grosse cote de l’entraîneur de l’OM en Italie. Une tendance qui se confirme avec l’intérêt plus prononcé que jamais de l’AC Milan pour le technicien olympien.

L’été dernier, Roberto De Zerbi a signé un contrat de trois ans en faveur de l’Olympique de Marseille et pour l’heure, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont pleinement satisfaits de lui. Le coach de l’OM a pour le moment hissé l’équipe à la deuxième place du classement et sans surprise, la volonté des dirigeants marseillais est de continuer avec lui la saison prochaine. Pour cela, Il faudra toutefois convaincre Roberto De Zerbi de repousser les avances des géants italiens qui s’intéressent très sérieusement à lui.

❗️Le salaire de Roberto De Zerbi est le plus élevé pour un coach de Ligue 1 hors-PSG depuis 2016.



[🥇@lequipe] pic.twitter.com/mvOqU0IEDh — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 25, 2025

Si la Juventus Turin a opté pour Igor Tudor afin de prendre la succession de Thiago Motta, l’AC Milan a de fortes chances de tourner la page Sergio Conceiçao en fin de saison. Et selon les informations du site Direttagoal, la priorité du club lombard a été clairement établie en interne et il s’agit de Roberto De Zerbi. La piste Massimiliano Allegri est également creusée par Zlatan Ibrahimovic et le board milanais, mais elle s’est nettement refroidie au cours des dernières heures. L’AC Milan privilégie la piste d’un entraîneur plus jeune tel que Roberto De Zerbi et davantage réputé pour faire jouer un football spectaculaire à ses équipes.

De Zerbi est la priorité de l'AC Milan

La balle est à présent dans le camp de l’entraîneur marseillais, qui va devoir faire le meilleur choix pour son avenir. Ces derniers jours, les insiders proches de l’OM étaient unanimes pour dire qu’un départ de Roberto De Zerbi était peu probable en cas de qualification de Marseille pour la Ligue des Champions. La situation sera en revanche beaucoup plus périlleuse si l’OM échoue dans sa quête de top 4 en cette fin de saison en Ligue 1. Une brèche dans laquelle l’AC Milan n’hésitera pas à s’immiscer pour tenter de s’attacher les services de l’ancien entraîneur de Sassuolo et Brighton.