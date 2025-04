L'OM exaspéré par la pire recrue de l'ère Longoria

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Victime d’une entorse au genou, Leonardo Balerdi sera indisponible plusieurs semaines et l’OM regrette de ne pas pouvoir compter sur sa recrue hivernale Luiz Felipe pour compenser l’absence à venir de l’Argentin.

Cet hiver, Pablo Longoria a réalisé un coup que l’on pensait malin en faisant venir Luiz Felipe pour zéro euro après la résiliation de son contrat à Al-Nassr en Arabie Saoudite. L’OM savait que l’international italien était hors de forme après plusieurs mois sans jouer, mais l’opportunité de le faire venir gratuitement était trop belle pour un élément d’expérience, qui a brillé dans des équipes telles que la Lazio Rome ou le Betis Seville par le passé. Une fois sa remise à niveau physique terminée, le joueur allait rendre de fiers services à Roberto De Zerbi, l’état-major marseillais en était convaincu.

Trois mois après son arrivée, le bilan est malheureusement catastrophique pour Luiz Felipe, qui n’a disputé que deux matchs de Ligue 1 (une titularisation, contre le PSG). Dans son édition du jour, La Provence regrette ce fiasco total alors que l’ancien joueur d’Al-Nassr serait bien utile pour le sprint final afin de compenser la blessure au genou de Leonardo Balerdi, qui va manquer plusieurs semaines de compétition. « Plusieurs olympiens postulent (pour remplacer Balerdi). Ecartons d’emblée l’option incarnée par Luiz Felipe, encore sur le flanc et dont l’apport depuis son arrivée au mercato hivernal frôle le néant » regrette le quotidien régional dans son édition du jour, considérant l’Italo-Brésilien comme un joueur totalement inutile depuis son arrivée à Marseille.

La Provence dézingue Luiz Felipe

Difficile de contester cette prise de position tant Luiz Felipe est plombé par les blessures et semble dans l’incapacité d’enchainer les matchs et d’être un joueur sur lequel Roberto De Zerbi peut s’appuyer. Résultat des courses, pour épauler Derek Cornelius, qui apparaît comme l’un des seuls défenseurs centraux de métier valide, le coach italien va sans doute devoir trancher entre Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier et Pierre-Emile Hojbjerg… trois milieux de terrain de formation. Dans ce marasme, De Zerbi récupère cependant son soldat Amir Murillo, de retour de blessure et capable de jouer à droite ou dans l'axe. Le match face à Toulouse ce dimanche au Vélodrome apportera en tout cas des premières réponses sur les choix de l’ancien entraîneur de Brighton.