L’OM négocie un deal déroutant en Argentine

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Accompagné de plusieurs dirigeants marseillais, Pablo Longoria s’est rendu en Argentine pour négocier un deal inattendu.

Juste avant le Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG, Pablo Longoria s’est offert un voyage en Argentine. Et ce n’est pas vraiment pour les vacances que le dirigeant espagnol a pris la direction de l’Amérique du Sud, mais dans le but de nouer un partenariat avec le Racing Club, équipe historique du continent américain. Dans un communiqué officiel, le club dont Diego Milito est à présent le président a confirmé des discussions en cours avec l’Olympique de Marseille pour mettre au point un partenariat dont les contours doivent encore être définis.

Racing 🤝 OM



Mismos colores, la Academia de Marsella 💙🩶 https://t.co/JdLhBsyjxF — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) March 14, 2025

« Les deux équipes ont trouvé de nombreux points communs concernant les défis actuels auxquels les clubs sont confrontés dans leur travail quotidien en tant que lieu d'appartenance, lieu d'identité collective et, bien sûr, en tant que structures qui jettent les bases du succès dans les ligues locales et internationales les plus exigeantes. La première étape a déjà été franchie. Il y en aura beaucoup d’autres » a écrit le club sud-américain dans son communiqué. Le flou reste donc total pour le moment sur la nature de ce partenariat à venir entre l’OM et le Racing Club, car on imagine mal la formation argentine devenir un club satellite de Marseille au vu de son standing et de son calibre en Amérique du Sud.

Pablo Longoria était en tout cas très bien accompagné pour ce déplacement puisque Fabrizio Ravanelli, Maxime Quinart (Directeur du Cabinet du Président), Gianluca Santaniello (Directeur de la Stratégie) et Stefano Petruzzo (Directeur du secteur football féminin) était à ses côtés pour ce voyage qui s’est déroulé en milieu de semaine. Pablo Longoria et les dirigeants marseillais sont depuis rentrés en France et assisteront ce dimanche au choc face au PSG dans les tribunes du Parc des Princes.