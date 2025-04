OM ‍: De Zerbi ne gagne rien, Milan n'en veut plus

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la défaite de l'OM à Reims, le club phocéen a connu un énorme coup de chaud. Tout cela alors que les rumeurs envoient Roberto De Zerbi sur le banc de l'AC Milan.

La semaine a été agitée du côté de la Commanderie au moment où l'Olympique de Marseille peut repasser à la deuxième place du classement de Ligue 1 en cas de victoire ce dimanche au Vélodrome face à Toulouse. Même s'il s'est montré offensif en conférence de presse, l'entraîneur italien de l'OM sait qu'une contre-performance face au TFC pourrait provoquer un très gros séisme, et cela même s'il a nié avoir déjà demandé à ses représentants de discuter avec l'AC Milan. Alors que Sergio Conceiçao est en train de faire un vrai flop du côté des Rossoneri, et que la qualification pour la prochaine Ligue des champions s'éloigne, la venue de Roberto De Zerbi la saison prochaine sur le banc milanais n'est plus réellement le choix numéro 1. Massimo Brambati, ancien joueur et agent, confie sur TMW Radio que De Zerbi serait un mauvais choix.

De Zerbi à Milan, grosse erreur

🎙️ 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 s’exprime avant #OMTFC : « Il faut qu'il y ait un choc, une réaction forte, il faut de l'exaspération, aller sur le terrain avec un feu intérieur. Si on fait ça, tout le monde poussera les joueurs. » pic.twitter.com/BbBGY0rppf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 4, 2025

Au moment où cela secoue très fort du côté de l'AC Milan, qui a évité une nouvelle défaite samedi soir à San Siro face à la Fiorentina (2-2), Massimo Brambati pense que la venue de l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille serait une grossière erreur. « De Zerbi à Milan ? C'est prendre un autre risque après Fonseca et Conceiçao. Car gagner, c'est différent que se finir bien classé. À Milan, à l'Inter ou à la Juve, il faut gagner. Si votre objectif est de faire progresser les joueurs, tant mieux, mais Milan ne me semble pas être un club qui vise uniquement cela. Milan veut gagner des titres, sinon on parle d'années ratées. Et avec De Zerbi, vous prenez un risque », a confié l'ancien défenseur, qui ne voit pas Roberto De Zerbi comme un entraîneur capable de faire gagner des titres à l'équipe lombarde, actuellement neuvième de Serie A et éliminée en Ligue des champions.