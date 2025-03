Dans : OM.

Par Corentin Facy

De retour dans le onze de départ de l’OM à Reims, Mason Greenwood a encore livré une prestation nettement insuffisante. C’en est trop pour le club phocéen, exaspéré par la mauvaise passe de son meilleur buteur.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec 15 réalisations en Ligue 1, Mason Greenwood n’est plus que l’ombre de lui-même depuis plusieurs semaines. En grande méforme, l’international anglais a même été relégué sur le banc contre Lens et le PSG avant la trêve internationale. La semaine dernière, l’ex-star de Manchester United avait surpris tout le monde à Marseille en reprenant l’entraînement deux jours avant la date prévue. Un état d’esprit salué par Roberto De Zerbi en conférence de presse.

You go accept Mason Greenwood at Manchester United?



Yes or No 👇🏾 pic.twitter.com/owfk9Mp8Xr — MUIP (@ManUtdInPidgin) March 29, 2025

Samedi à Reims, le coach italien a relancé son joueur majeur en le titularisant, mais la prestation livrée par Mason Greenwood a encore été nettement insuffisante. Après deux occasions manquées en début de match, le futur international jamaïcain a disparu de la circulation. De quoi exaspérer tout Marseille comme le souligne La Provence. « De Zerbi a admis une mauvaise passe physique et le fait qu’il n’est pas habitué à jouer des saisons intenses en étant acteur principal. Forcément, cela peut-être une donnée importante après sa mise à l’écart à Manchester durant un an et demi (…) Mis qu’en sera-t-il la saison prochaine avec possiblement des matchs tous les trois jours ? » s’interroge le quotidien marseillais, avant de conclure sèchement.

Greenwood, un avenir plus que jamais incertain à l'OM

« Il n’en est pas encore question puisqu’il n’est pas du tout certain que l’Anglais reste en Provence cet été, et que l’OM est loin d’être assuré d’une qualification en coupe d’Europe. Encore plus avec sur le terrain le fantôme de Greenwood, à qui il reste sept rencontres pour se ressusciter » conclut le média régional. De quoi donner le ton à l’aube d’un sprint final que Mason Greenwood ne devra pas manquer s’il veut rester à Marseille, lui qui a hérité d’un 2/10 salé mais mérité dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche. Logique au vu de sa prestation cataclysmique en Champagne.