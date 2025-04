OM ‍: Un coach de Ligue 1 prêt à remplacer De Zerbi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Convoité par le Milan AC pour la saison prochaine, Roberto De Zerbi est annoncé sur le départ. En cas de séparation avec l’Olympique de Marseille, un autre entraîneur de Ligue 1 serait ravi de succéder à l’Italien.

En manque de stabilité au poste d’entraîneur, l’Olympique de Marseille peut craindre un nouveau revirement de situation. Malgré son contrat jusqu’en 2027 signé l’été dernier, Roberto De Zerbi est déjà annoncé sur le départ. La Gazzetta dello Sport confirme la tendance selon laquelle le Milan AC, et plus particulièrement son futur directeur sportif Fabio Paratici, ont fait du coach marseillais leur priorité pour la saison prochaine.

Beye attend le coup de fil de Benatia

Focalisé sur le sprint final de son équipe, Roberto De Zerbi, qui n’apprécierait pas ces rumeurs d’après L’Equipe, n’a évidemment rien confirmé. Il n’empêche que les supporters olympiens ne peuvent pas écarter l’hypothèse d’un changement d’entraîneur. Difficile de savoir quel profil serait privilégié si l’ancien manager de Brighton décidait de partir. En tout cas, l’Olympique de Marseille sait qu’un certain Habib Beye signerait les yeux fermés ! Avant de s’engager avec le Stade Rennais, l’ex-joueur du club phocéen avait multiplié les appels du pied.

🔴⚫️ Habib Beye compte en 8 matchs autant de victoires que les 3 coachs précédents du Stade Rennais en 19 matchs cette saison.



5 victoires ➡️ Beye (8 matchs) 📍

3 ➡️ Stéphan (10 matchs)

2 ➡️ Sampaoli (8 matchs)

0 ➡️ Tambouret (1 match)https://t.co/qtOBIYllrU — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) March 31, 2025

« Heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais, avait-il reconnu dans L’Equipe en mai dernier. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire. (…) Moi, aujourd'hui, je ne vous dis pas que là, j'ai la volonté demain matin d'appeler Medhi (Benatia), que je connais très bien, et lui dire : "Prends-moi s'il te plaît !" Ce n'est pas ça la vie. (Sourire.) Si un jour il y a une rencontre, s'il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ! » Les dirigeants rennais sont prévenus.