Balerdi lâche l'OM et dit oui à la Roma ‍!

Par Mehdi Lunay

La Roma succombe au charme de Leonardo Balerdi. Les Giallorossi sont prêts à donner 30 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. Mais quid de l'Argentin ? Malgré les faibles chances de voir la Roma en Ligue des champions, il est très intéressé.

Ces dernières années, l'Olympique de Marseille apprécie la Serie A mais l'inverse est tout aussi vrai. Les clubs italiens aiment piocher dans l'effectif phocéen d'autant que Pablo Longoria est souvent vendeur. La prochaine cible s'appelle Leonardo Balerdi et c'est la Roma qui est à la manœuvre. Le défenseur argentin est l'une des priorités de la Louve pour sa charnière centrale la saison prochaine. Après des débuts compliqués et critiquables, Balerdi s'est imposé comme un taulier de l'OM. A 26 ans, l'international argentin est une belle promesse à son poste. Ainsi, l'AS Rome serait prête à débourser entre 20 et 30 millions d'euros pour l'acquérir.

Balerdi tenté par le projet romain

A ce prix, Pablo Longoria cédera plus facilement. Néanmoins, le joueur serait-il partant ? L'OM a de fortes chances de jouer la prochaine Ligue des champions alors que la Roma n'est même pas assurée de jouer une seule coupe d'Europe. Une donnée balayée par Balerdi lui-même selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le célèbre journal sportif italien révèle que le défenseur argentin est ouvert à un transfert à Rome.

Leonardo Balerdi a même déjà discuté avec le directeur sportif romain, le Français Florent Ghisolfi. Passé par Lens et Nice, il connaît évidemment fort bien le profil d'un joueur que ses anciens clubs ont affronté en Ligue 1. Autant dire que l'avenir du joueur argentin à Marseille est plus que compromis désormais. Ce serait une grosse perte pour l'OM et surtout un mauvais message envoyé aux supporters concernant les ambitions du club olympien la saison prochaine.