OM ‍: De Zerbi victime d'une trahison insupportable

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a chuté au Stade Vélodrome en Ligue 1 face à Lens ce samedi soir. Un coup dur pour les Phocéens, qui n'ont pas été aidés par l'investissement de Mason Greenwood.

L'Olympique de Marseille s'est mis la pression en perdant contre le RC Lens au Vélodrome ce samedi soir. Les joueurs de Roberto De Zerbi auront eu du mal à produire du jeu et ont finalement été punis par des Sang et Or courageux et réalistes. Les Phocéens vont devoir mettre les bouchées doubles s'ils veulent sécuriser au plus vite leur présence en Ligue des champions la saison prochaine. Cela ne sera pas chose aisée, surtout que certains éléments importants de l'OM ne se montrent pas au niveau de leur statut. C'est notamment le cas de Mason Greenwood et ce n'est pas Elton Mokolo qui dira le contraire.

Greenwood, ça ne passe plus du tout

Sur le plateau de Winamax, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « De Zerbi a été trahi parce que Greenwood te ch*e dessus. Cela pose question sur l'investissement. Il y a des choses à dire sur l'animation collective mais encore une fois, l'investissement est insuffisant pour Greenwood. Toutes les deux semaines, on parle de son investissement. Et c'est problématique, parce que la marge est fine pour faire des choix sanctions. Les remplaçants ne donnent pas le change. L'OM est à un tournant... ». Le week-end prochain, les Phocéens seront en déplacement sur la pelouse du PSG. Un énorme défi donc pour un OM plus du tout aussi sûr de ses forces depuis le début de l'année 2025. Attention à ne pas déchanter et perdre beaucoup en cette seconde partie de saison. Surtout que Paris est dans une belle dynamique et aura à coeur de réciter son football face aux hommes de Roberto De Zerbi.