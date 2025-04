OM ‍: De Zerbi fait tout pour se faire virer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Rien ne va plus entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, et l'OM voit fuiter dans les médias des informations surréalistes. L'entraineur italien a déjà la tête ailleurs.

Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, un autre entraineur se prépare à claquer la porte de l’Olympique de Marseille moins d’un an après son arrivée. C’est désormais une tendance à prendre en compte au sein du club provençal, où Roberto De Zerbi a déjà lancé plusieurs menaces d’un départ et semble surtout regarder du côté de l’Italie où un poste peut lui être proposé. Lors d’une mauvaise passe en novembre, l’ancien entraineur de Brighton avait déjà lâché une première bombe. « Si c’est moi le problème je suis prêt à partir », avait lancé l’Italien dans un message musclé lancé très tôt dans la saison. Au coeur de la polémique sur l’arbitrage, RDZ avait renouvelé ses insinuations, expliquant que le championnat de France avait un problème, et qu’il ne reviendrait plus en Ligue 1 quand il en aura fini avec l’OM, laissant entendre qu’il pouvait claquer la porte sans regrets.

Le club, le championnat, le pays, rien ne va pour De Zerbi

Cette semaine, il est allé encore plus loin en refusant ouvertement d’entrainer l’équipe ce lundi. L’OM s’est déjà saisi de dossiers moins épais pour virer des joueurs pour faute grave, et garde certainement cet épisode en mémoire si jamais un départ devait être enregistré en fin de saison. Le ton défiant, moqueur et provocateur met en tout cas tout le monde à bout de nerfs, et Mehdi Benatia a du jouer les médiateurs cette semaine pour éviter un boycott de l’entrainement de la part de l’effectif.

Une situation sulfureuse qui s’ajoute aussi à son discours résigné après la défaite face au PSG dans le Classique. Un départ qui se prépare, Florent Germain, journaliste qui suit l’OM pour RMC, ne serait pas étonné. « Je suis allé un peu le voir avant le match contre Reims. Sur ce côté là : est-ce qu’il n’est pas déjà en train de penser à des choses hors de l’OM, est-ce que le manque d’ambition ou de moyens qu’il a dénoncé après Paris l’a pas un peu touché ? Il y a un parfum un peu qui pose question », a livré le journaliste suiveur du club provençal, pour qui Roberto De Zerbi n’est pas insensible à toutes ces rumeurs en provenance d’Italie, surtout si son agent a bien rencontré plusieurs clubs de Serie A, comme l’affirme la Gazzetta dello Sport cette semaine. Et pendant ce temps, le calme a mis plusieurs jours à revenir à la Commanderie, où le club a enfin pu se projeter sur la sulfureuse réception de Toulouse prévue ce dimanche.