OM ‍: De Zerbi exige déjà un mercato XXL

Par Mehdi Lunay

Marseille a retrouvé une équipe à aimer avec Roberto de Zerbi. L'entraîneur italien allie résultats, jeu séduisant et état d'esprit irréprochable cette saison. L'OM doit miser sur lui sur le long terme, quitte à dépenser un peu plus au mercato.

Quel que soit le résultat de l'Olympique de Marseille lors du classique, tous les supporters seront unanimes pour louer la saison de leur club. L'OM a redressé la tête après un précédent exercice chaotique. Deuxièmes de Ligue 1 derrière l'intouchable PSG, les Phocéens sont bien placés pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi accélérer la progression du club, parfois jugé instable depuis la prise de pouvoir de Pablo Longoria. C'est une chance unique de se structurer définitivement et les dirigeants olympiens ne doivent pas la gâcher.

Avec De Zerbi et quelques recrues, l'OM sera armé en C1

C'est l'avis d'Amir Abdou. Natif de Marseille, l'ancien sélectionneur des Comores et de la Mauritanie estime que son confrère italien est l'homme parfait pour l'OM. Interrogé par le média Top Mercato, il espère que l'Olympique de Marseille le conservera le plus longtemps possible sur son banc. C'est indispensable pour atteindre les objectifs en Ligue 1 et en Ligue des champions si cette dernière est au programme. Cela doit s'accompagner d'un mercato ambitieux et adapté aux exigences de l'ancien entraîneur de Brighton.

« L’OM est actuellement deuxième. Il faut terminer parmi les trois premiers pour éviter de passer par les tours de qualification et disputer la phase de ligue. Ses principaux rivaux sont Nice, Monaco, Lille et peut-être Lyon. Pour moi, Marseille a les atouts pour atteindre ses objectifs. L’équipe a de la qualité. L’entraîneur, Roberto De Zerbi, fait du bon travail. Il met en place un projet, il a des idées intéressantes. Mais il faut du temps. Or, l’OM a souvent changé d’entraîneur ces dernières saisons. J’espère qu’il qualifiera son équipe pour la C1, et qu’il restera. Il aura besoin d’un effectif renforcé pour cette compétition, avec quelques joueurs ayant l’expérience de la Ligue des Champions », a analysé Amir Abdou. Gros vendeur de joueurs, Pablo Longoria est prévenu. Il devra enfin assurer une certaine continuité sur le plan sportif.