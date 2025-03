Luis Henrique déçoit, l’OM fixe son prix

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent de l’implication de Luis Henrique à l’entraînement, Roberto De Zerbi ne l’a pas titularisé contre le Racing Club de Lens (défaite 0-1) le week-end dernier. Après la sanction de l’entraîneur viendra peut-être celle des dirigeants, apparemment prêts à le transférer en Italie.

Devant les médias, Roberto De Zerbi a fait le choix de protéger ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille assure que les non-titularisations de Mason Greenwood et de Luis Henrique face au Racing Club de Lens n’étaient pas des sanctions. Mais plutôt des choix liés à leur condition physique. « Je les ai mis sur le banc car ils n’étaient pas à 100%, expliquait l’Italien cette semaine. Ce sont de très bons gars, qui ne sont pas toujours habitués à jouer le haut du classement et il y a des moments où c’est plus difficile pour eux. »

Luis Henrique plaît à la Juve

Plusieurs sources sont pourtant catégoriques, les deux atouts offensifs ont payé leur comportement à l’entraînement. Roberto De Zerbi a constaté un manque d’implication, d’où le message envoyé le week-end dernier. Difficile de dire si les deux hommes retrouveront leur place dans le onze lors du Classique à Paris dimanche. En tout cas, Luis Henrique a peut-être perdu du crédit aux yeux de ses dirigeants. Car selon les informations de Tuttomercatoweb, l’Olympique de Marseille ne repoussera pas forcément les avances de la Juventus Turin. Les Bianconeri avaient déjà suivi l’ailier marseillais par le passé, avant de constater sa progression cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Luis Henrique vers l'Italie, l'OM en sait plus https://t.co/LKHHtZ6PfF — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2025

Une évolution bienvenue pour la direction olympienne prête à vendre le Brésilien pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros. Reste à savoir si les Turinois accepteront de miser aussi gros. De son côté, l’ailier prolongé jusqu’en 2028 l’été dernier se disait récemment concentré sur sa saison. « Je suis conscient de l'intérêt des grands clubs italiens. Mais pour le moment, je ne pense qu'à m'améliorer, en restant concentré sur les objectifs de Marseille », tempérait Luis Henrique dans le Corriere dello Sport.