Miracle à l'OM, un avant-centre revient

Par Claude Dautel

Le départ d'Elye Wahi ayant été compensé par la signature d'Amine Gouiri, Roberto De Zerbi n'a pas eu trop à se plaindre sur le plan offensif. Mais l'entraîneur de l'OM va avoir une bonne surprise dans le sprint final.

Le mercato d'hiver a permis à Pablo Longoria de ne pas priver son entraîneur d'un attaquant, sur le plan numérique, mais on le voit depuis quelques matches, et malgré l'intégration réussie d'Amine Gouiri, l'Olympique de Marseille est moins efficace. Que ce soit à Auxerre, contre Nantes ou samedi dernier contre Lens, l'OM ne dynamite plus ses adversaires, au moment où le comportement de certains joueurs, Mason Greenwood par exemple, est pointé du doigt. C'est dans ce contexte qu'Anthony Aubès, journaliste consultant pour BFM Marseille, annonce ce mercredi que sauf retournement de situation, Faris Moumbagna devrait pouvoir reprendre la compétition avant la fin du championnat de Ligue 1.

Gravement blessé, Moumbagna de retour avant la fin de saison

Victime d'une d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du premier match de la saison de Ligue 1, c'était à Brest, Faris Moumbagna semblait forfait pour toute la saison. Mais l'avant-centre de 24 ans a bossé dur et il va pouvoir faire un retour anticipé. « Faris Moumbagna poursuit son processus de reprise au sein de la Commanderie. L’international camerounais est en avance sur son planning de retour ! Il pourrait de nouveau fouler la pelouse d’ici 1 mois et gratter du temps de jeu en fin de saison », précise notre confrère. Une bonne nouvelle pour Faris Moumbagna et pour Roberto De Zerbi, même si ce dernier ne prendra pas des risques fous avec un joueur de retour d'une blessure aussi sérieuse. Arrivé à l'Olympique de Marseille au mercato d'hiver 2024 pour 8 millions d'euros, l'avant-centre a un contrat jusqu'en juin 2028 et il a donc encore du temps pour prouver à ses dirigeants qu'ils ne se sont pas trompés en allant le chercher en Norvège, un peu à la surprise générale.