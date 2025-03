OM ‍: La Grèce renvoie Ounahi sans attendre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est débarrassé d'Azzedine Ounahi au mercato. Le milieu marocain a atterri au Panathinaikos en prêt. Les dirigeants phocéens avaient bon espoir de conclure sa vente l'été prochain. Les Grecs voient les choses autrement.

En décembre 2022, le Qatar a élevé Azzedine Ounahi au rang de grande promesse mondiale au milieu de terrain. Deux ans plus tard, le joueur et ses clubs successifs ont un peu déchanté. Le premier déçu fut l'OM qui a acheté Ounahi dans la foulée de son superbe Mondial 2022. L'ancien angevin a été trop inconstant sous le maillot marseillais. Cela l'a progressivement poussé sur le banc avant de le mettre dehors. Les dirigeants phocéens se sont débarrassés du milieu marocain au mercato estival. Un transfert dans le Golfe tenait la corde avant l'arrivée du Panathinaikos. Le club d'Athènes a récupéré Ounahi sous forme de prêt avec option d'achat de 11,5 millions d'euros.

Ounahi trop cher et trop irrégulier pour le Pana

En Grèce, Ounahi accumule les matchs en championnat mais aussi en Ligue Conférence. Le Panathinaikos a atteint les huitièmes de finale avant de se faire sortir par la Fiorentina. Le Marocain en est à 3 buts et 4 passes décisives cette saison. Néanmoins, ce bilan est insuffisant pour le club grec. Selon les informations de MaxiFoot, Azzedine Ounahi est jugé trop irrégulier et cela affecte son avenir loin de l'OM.

Le milieu de terrain devrait revenir à Marseille l'été prochain. Le Pana n'ira pas plus loin qu'un prêt d'un an. Outre ses performances décevantes, Ounahi est trop cher pour le troisième du championnat de Grèce. Le Panathinaikos ne peut et ne veut payer les 11,5 millions d'euros attendus par Marseille. D'abord tentés par une renégociation du prix à la baisse, les Grecs ont lâché l'affaire. Pablo Longoria et Medhi Benatia devront donc trouver un nouveau club pour le joueur alors que le milieu olympien est déjà plus que complet.