L'OM et le Bayern Munich, ce dossier sera brûlant au mercato

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Capitaine et joueur influent de l’effectif de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi attise les convoitises des plus grands clubs européens. C’est notamment le cas du Bayern Munich qui cherche à recruter un défenseur central l’été prochain.

Avec le temps, Leonardo Balerdi est devenu un élément incontournable de l’Olympique de Marseille. Arrivé en 2021 en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur argentin a d'abord régulièrement été sous le feu des critiques, alternant le bon et le moins bon. Mais avec l’expérience engrangée, le défenseur central est devenu un joueur majeur et influent de l’effectif. Tellement influent qu’il a récupéré le brassard de capitaine après sa prolongation en août dernier, jointe à l’arrivée de Roberto De Zerbi. Sa montée en puissance est tellement significative qu’elle attise les convoitises de grands clubs européens. Parmi eux, on retrouve notamment le Bayern Munich, lequel cherche activement à renforcer sa défense centrale pour la saison prochaine.

Balerdi au Bayern, la panique à l’OM ?

C’est avec le brassard de capitaine autour du bras que Leonardo Balerdi a joué la quasi-totalité des matchs de l’OM depuis le début de la saison. Pour autant, il pourrait bien vivre sa dernière année sur la Canebière. C’est ce qu’indique Livefoot qui explique que le Bayern Munich suit avec une grande attention l’évolution de l’international argentin. Vincent Kompany apprécierait particulièrement son profil et l’a fait savoir à sa direction. En plus, Balerdi dispose déjà d’une expérience - aussi courte soit-elle – en Bundesliga puisqu’il a joué 8 matchs avec le Borussia Dortmund. De son côté, Roberto De Zerbi s’inquiète de voir les cadors européens suivre son capitaine.

Quant à Leonardo Balerdi, sa priorité est de pouvoir disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine. Un départ au Bayern Munich, dans un club qui ne lui garantira pas autant de temps de jeu qu’à Marseille, pourrait lui porter préjudice. Mais évoluer en Bavière serait aussi une belle vitrine dans un club qui joue le titre partout où il passe.