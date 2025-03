PSG-OM ‍: Larqué et Rothen redoutent le pire pour Marseille

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que le Classique de la Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se disputera dimanche soir au Parc des Princes, tous les consultants s’accordent à dire que les Phocéens n’ont pratiquement aucune chance de victoire…

Avant le match aller au Vélodrome, tout le monde pensait que l’OM avait les armes pour battre le PSG, sachant que Marseille était en pleine bourre et que Paris connaissait quelques difficultés. Sauf qu’au final, le duel n’avait pas eu lieu, sachant que le club de la capitale avait étrillé les Olympiens 3-0 à l’extérieur dans un match à sens unique, où l’expulsion d’Amine Harit en début de match avait fait couler beaucoup d’encre… Cinq mois plus tard, la tendance d’avant-match a bien évolué et le PSG fait figure de grandissime favori avant le Classique au vu de la forme affichée par les joueurs de Luis Enrique depuis le début de l’année 2025. Si le match entre les deux meilleurs ennemis du championnat de France est attendu, le rapport de force entre le candidat à la victoire à la Ligue des Champions et le club qui n’arrive pas à faire la différence dans la course au podium en L1 avec qu’un seul match par semaine, est bien déséquilibré.

« Marseille n’a pratiquement aucune chance »

Feuilleton PSG-OM : les Marseillais ont-ils une chance ?



🗣️ @rothenjerome : "Il y a 1 chance sur 10 de voir l'OM faire nul au Parc, surtout s'il manque Højbjerg." #RMCLive pic.twitter.com/UO1bZn1BUe — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 13, 2025

Ce n’est pas Jean-Michel Larqué qui dira le contraire. « Ce Classique, c’est pour moi le dernier grand rendez-vous du PSG en championnat. Ils ne vont pas le manquer. Ils ont l’occasion d’enfoncer Marseille. Il ne faut pas oublier les dernières performances inquiétantes de l’OM. Je pense que Marseille n’a pratiquement aucune chance », a lancé le consultant de RMC, suivi comme son ombre par Jérôme Rothen. « L’équipe la plus faible peut toujours gagner. Mais normalement, le PSG fait tourner le compteur et met trois-quatre buts par match en Ligue 1. L’OM a une chance sur dix de gagner, une chance sur dix de faire nul, et huit chances sur dix de perdre. C’est mon pronostic. Le PSG, c’est une armada. Ils sont conditionnés pour faire mal à leurs adversaires », a balancé l’ancien joueur parisien, qui pense que le PSG peut coller une nouvelle fessée à son dauphin pour finir d'accroître sa domination sur la Ligue 1.