L'OM a fait le coup de l'année pour 26 ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En difficulté sur ses six premiers mois à l’OM, Elye Wahi a rapidement été vendu par le club phocéen. Medhi Benatia et Pablo Longoria ne doivent pas regretter de l’avoir transféré à Francfort pour 26 millions d’euros.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille l’été dernier pour environ 30 millions d’euros bonus compris, Elye Wahi n’a jamais véritablement répondu aux attentes en Provence. Auteur de seulement 3 buts en Ligue 1 sous les couleurs olympiennes, l’international espoirs français a été revendu dès le mois de janvier. L’OM a effectivement sauté sur l’occasion de le transférer à Francfort pour 26 millions d’euros… une décision que le board olympien ne doit pas regretter bien au contraire. Et pour cause, Elye Wahi a connu des débuts catastrophiques en Allemagne avec zéro but au compteur. Pour ne rien arranger, l’ex-attaquant de Montpellier et de Lens vient de se blesser au genou et va manquer un mois de compétition.

L'OM a vendu Elye Wahi au bon moment

Une descente aux enfers que l’on suit du côté de Marseille, où on remercie Medhi Benatia d’avoir agi rapidement cet hiver en vendant Elye Wahi et en recrutant dans le même temps Amine Gouiri, qui a lui réussi des débuts parfaits à l’OM. « Amine Gouiri acheté 19 ME, c'est 4 buts et 3 passes décisives en seulement 7 matchs avec l'OM. Elye Wahi vendu 26 ME, c'était 3 buts et 1 passe décisive en 14 matchs avec l'OM. La différence est juste incroyable » se félicite par exemple le compte communautaire @InfosOM alors que chez les supporters marseillais, le recrutement du buteur algérien avait pourtant provoqué quelques inquiétudes cet hiver.

Gouiri, making an impact for Marseille! 🇩🇿✨ pic.twitter.com/BgOR7n8tKW — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 18, 2025

Un avis partagé par la quasi-totalité des suiveurs de l’Olympique de Marseille, tant Amine Gouiri semble finalement compatible à la philosophie de Roberto De Zerbi. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ancien Rennais, buteur contre le PSG dimanche soir au Parc des Princes, a démarré tous les matchs de l’OM depuis son transfert en provenance de la Bretagne au mercato hivernal. Une arrivée qui a en revanche fait beaucoup de mal à Neal Maupay, qui a lui retrouvé son statut du début de saison, à savoir celui de simple doublure.