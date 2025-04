OM ‍: De Zerbi viré en cas d'échec en Ligue 1 ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La tension est montée d'un cran cette semaine à Marseille après la défaite à Reims. Même si Roberto De Zerbi a reçu le soutien de ses dirigeants, l'entraîneur italien est en danger suggère La Provence.

L'OM n'est plus le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, et ce n'est pas anodin pour Pablo Longoria. Car le président du club phocéen sait que la qualification pour la prochaine Ligue des champions est financièrement indispensable pour une équipe qui a fait des dépenses XXL lors des derniers marchés des transferts. Après la défaite face au Stade de Reims, Roberto De Zerbi a donc serré la vis en privant ses joueurs de ses deux jours de repos, et en les retenant même samedi soir en rentrant de Champagne. L'entraîneur italien de l'OM a donc mis un coup de pression à ses joueurs au moment même où lui aussi est sous la menace. Ce mercredi, La Provence confirme que du côté de la Commanderie, le sujet de l'avenir de De Zerbi n'est pas du tout un sujet tabou.

L'OM ne veut pas rater la Ligue des champions

Le média régional relaie les rumeurs sur une rencontre récente entre Fabio Paratici, ancien directeur sportif de la Juventus Turin et de Tottenham pressenti pour prendre un poste à l'AC Milan, et l'agent de Roberto De Zerbi. Et une source interne admet que l'avenir de l'Italien est flou. « On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir, mais aujourd’hui De Zerbi est connecté au projet OM », indique cette source. Journaliste pour La Provence, Jean-Claude Leblois précise que du côté des couloirs de la Commanderie, le départ de Roberto De Zerbi ne sera pas une surprise totale si l'Olympique de Marseille ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des champions.

Au moment où certains supporters ne masquent pas leur déception face aux choix tactiques de Roberto De Zerbi, qui ne change en rien sa tactique alors même que l'Olympique de Marseille reste sur quatre défaites en cinq matchs, l'ancien coach de Brighton est bien conscient que les prochaines rencontres seront décisives pour son avenir à l'OM. Avec un salaire de 500.000 euros par mois, De Zerbi va devoir assumer le poids de l'énorme investissement fait l'été dernier par Pablo Longoria, et si au soir de la dernière journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'est pas qualifié pour la Ligue des champions, son avenir risque d'être rapidement scellé.