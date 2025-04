Eric Cantona signe chez l'ennemi juré de MU

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En froid avec son ancien club de Manchester United, Eric Cantona s’est récemment illustré en devenant officiellement le co-propriétaire du FC United of Manchester. Une façon de se détacher de son passé ?

Considéré comme une légende de Manchester United, Eric Cantona semble avoir de moins en moins d’attache avec son ancien club. Ses critiques plurielles envers la direction mancunienne montrent un certain désintérêt de celui qui évolue désormais dans le domaine du cinéma. Ses dernières saillies datent du mois d’octobre dernier, lorsque Sir Jim Ratcliffe avait pris la décision de mettre un terme au contrat d’ambassadeur de Sir Alex Ferguson. « Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire ce qu’il veut au club jusqu’au jour de sa mort. Quel manque de respect. C’est totalement scandaleux. Sir Alex Ferguson sera toujours mon boss ! Et je les jette tous dans un gros sac de merde », avait-il scandé sur son compte Instagram. Pour marquer encore un peu plus son désaccord avec la tournure que prend le club, Eric Cantona a officialisé son nouveau statut de co-propriétaire du FC United of Manchester, un club de supporters réfractaires à la famille Glazer.

Cantona, co-propriétaire du FC United

Eric Cantona is now a co-owner of FC United of Manchester.



Because at our club, fans aren’t just supporters - they’re owners.



Join Eric as a co-owner: https://t.co/nH1NI9LCzH pic.twitter.com/N0sBdsjEgn — FC United of Manchester 🟥⬜⬛ (@FCUnitedMcr) April 5, 2025

Dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux du FC United, Eric Cantona est aperçu signant des papiers lui permettant de devenir co-propriétaire du club. « La famille Cantona, nous sommes tous membres du FC United. Tous les gens aux quatre coins du monde devraient être membres du FC United car c’est un grand club. Éthiquement, politiquement, sportivement... c’est un grand club. Une histoire jeune, mais déjà grande », a lancé Cantona.

Pour rappel, le FC United est un club basé à Manchester et fondé en 2005 par des supporters des Red Devils suite à l’acquisition de leur club de cœur par la famille Glazer. Il possède d’ailleurs son propre stade et évolue en Northern Premier League, la septième division anglaise. Enfin, l'équipe mancunienne ajoute dans son post publié sur X qu’il est possible pour qui le veut de devenir co-propriétaire, à l’instar d’Eric Cantona.