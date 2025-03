Reims désigne l’OM comme l’adversaire idéal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la lutte pour son maintien en Ligue 1, le Stade de Reims se réjouit à l’idée d’affronter l’Olympique de Marseille samedi. L’équipe entraînée par Samba Diawara considère qu’une victoire contre un adversaire de ce calibre lancerait parfaitement son sprint final.

Si l’Olympique de Marseille conserve sa deuxième place après 26 journées de Ligue 1, son avance sur ses poursuivants a fondu. Avant de s’affronter dans le derby azuréen samedi soir, l’AS Monaco et l’OGC Nice n’ont plus que deux longueurs de retard sur les Marseillais, battus à trois reprises en quatre matchs. C’est peut-être le moment idéal pour le Stade de Reims, dont l’entraîneur Samba Diawara n’a pas grand-chose à faire pour motiver ses hommes avant la réception des Olympiens.

« Ce sont les rencontres les plus faciles à préparer, a avoué le technicien. Parce que les joueurs sont motivés. Je ne dis pas qu’ils ne le sont pas pour d’autres matchs, mais quand vous jouez contre Paris ou contre Marseille, il y a une motivation naturelle qui est présente. » Au-delà de la détermination de son groupe, Samba Diawara sent son équipe suffisamment armée pour battre l’Olympique de Marseille. D’autant qu’un succès de prestige lancerait parfaitement le sprint final dans la course au maintien.

Reims se prépare à souffrir

« On est capables de se relancer contre l'OM, on est capables de battre l'OM ! C'est une équipe dominante, qui aime avoir le ballon, attaque en nombre et veut le récupérer très vite quand elle ne l'a pas. Alors on va souffrir, mais on ne se présentera pas en victimes. On va s'appuyer sur une certaine solidité (0-0 à Brest avant la trêve internationale), mais on devra aussi savoir ne pas trop subir et mettre le nez à la fenêtre dès que ce sera possible. Je suis persuadé que notre salut passera par un coup contre un adversaire meilleur que nous sur le papier », a confié le coach de l’actuel 15e de Ligue 1.