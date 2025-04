Aulas dézingué, ça chauffe à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Jean-Michel Aulas n'a pas encore officialisé sa candidature à la mairie de Lyon, mais l'ancien propriétaire de l'OL prend déjà de gros tacles.

Le monde du football n'est pas tendre, mais celui de la politique est bien pire comme on peut le constater chaque jour. Même s'il n'a pas encore lancé sa campagne à la mairie de la capitale des Gaules, on sent bien que cela démange Jean-Michel Aulas de se lancer dans un énorme combat face au maire actuel, Grégory Doucet. Et sans même attendre que l'ancien homme fort de l'Olympique Lyonnais sorte officiellement du bois, il se fait déjà dézinguer. Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des Espaces publics et des mobilités, a décidé de répondre aux messages sur X (anciennement Twitter) de Jean-Michel Aulas, et cela, de manière très virile lors d'une émission sur Lyon Mag TV : « Est-ce que les Lyonnais vont vouloir d'un multimillionnaire de 76 ans qui fait des tweets rageux à la tête de la Ville ? On aura la réponse, mais je n'en suis pas sûr ».

Jean-Michel Aulas n'a pas que des amis à Lyon

De droite, de gauche ou d’ailleurs, il y a des figures qu’on respecte.@JM_Aulas, fils d’enseignants, bâtisseur de l’OL et de CEGID, pionnier du foot féminin, a fait bien + pour Lyon qu’EELV.



À Lyon, on respecte ceux qui construisent. Pas ceux qui méprisent, @vlungenstrass. https://t.co/g0LSHRWkfW — Thomas Rudigoz (@trudigoz) April 4, 2025

Forcément, du côté des supporters de Jean-Michel Aulas, on n'a pas apprécié cette sortie de l'élu écologiste, et on lui a fait savoir...via les réseaux sociaux où la bataille des municipales a déjà commencé. « De droite, de gauche ou d’ailleurs, il y a des figures qu’on respecte. Jean-Michel Aulas, fils d’enseignants, bâtisseur de l’OL et de CEGID, pionnier du foot féminin, a fait bien + pour Lyon qu’Europe Ecologie Les Verts. À Lyon, on respecte ceux qui construisent. Pas ceux qui méprisent », a riposté Thomas Rudigoz, ancien maire du 5e arrondissement de Lyon. Un message que Jean-Michel Aulas a évidemment relayé, afin de montrer à son possible futur adversaire que ses propos n'étaient pas partagés par tout le monde du côté de Lyon. A un an des municipales, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais commence à muscler son jeu.