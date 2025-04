L'OM et De Zerbi, c'est la guerre ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Très déçu par le comportement de ses troupes, et notamment leur approche mentale et le manque de cohésion, Roberto De Zerbi a refusé d'entrainer l'OM et a fait l'enfer à ses joueurs.

Une saison sans crise à l’Olympique de Marseille, ce n’est clairement pas possible. Alors que tout se goupillait bien pour une deuxième place au chaud loin derrière le PSG, le club provençal enchaine les défaites, en concédant quatre sur les cinq derniers matchs. Roberto De Zerbi s’agace clairement, à la fois du comportement de ses joueurs, de leur manque de maturité ou d’efforts collectifs. Mais aussi des rumeur qui l’envoient en Italie dès le mois de juin. Dès le retour du match à Reims perdu, l’entraîneur transalpin a changé de cap en privant ses joueurs de repos et de retour à la maison, les gardant au centre d’entraînement pour enchainer les séances. Et encore, selon L'Equipe, dès le lundi, De Zerbi a refusé de diriger la séance, jugeant ses joueurs indignes de se faire entrainer par lui, et les laissant aux soins de son copieux staff. Un coup de colère qui fait forcément monter la pression, alors que l’OM n’a qu’un match par semaine et que la semaine a été longue et tendue.

Benatia pris à témoin par les joueurs

Mehdi Benatia est finalement intervenu ce lundi pour calmer tout le monde, alors que les joueurs ne voulaient pas chausser les crampons, s'estimant maltraités et laissés pour compte avec cette attitude de l'entraineur italien. Le dirigeant marocain a fait la morale aux joueurs, soutenant son entraineur dans cette attitude volontairement provocante et qui va laisser des traces. Car le groupe marseillais ne s'est pas laissé faire, lui demandant s'il était normal qu'un entraineur abandonne son équipe pour un entrainement comme il l'a fait ce lundi.

« RDZ » a donc décidé d'aller au combat avec ses joueurs, repoussant l'idée d'un stage commando, tout en décidant de faire une semaine intense d'entrainement, pour resserrer les liens et s’assurer que personne ne trichait sur les exercices et le comportement. Il a aussi clairement montré qu'il en voulait aux joueurs, les tenant sous pression toute la semaine. En effet, selon RMC, il a refusé de donner un programme d’entrainement à ses joueurs pour cette semaine, se laissant la liberté de changer les horaires des séances en fonction de ce qu’il avait en tête, mais aussi du comportement de son effectif. Un vrai bras de fer pour montrer qui est le patron du sportif à l’OM.

Les joueurs en veulent à De Zerbi

Si De Zerbi a tenté de renouer le dialogue avec certains de ses cadres pour s’assurer que tout le monde marchait dans la même direction, il a tout de même fait comprendre avec ces mesures que les faux pas ne resteraient pas impunis. Et après les sanctions individuelles, à l’image de la mise à l’écart de son meilleur buteur Mason Greenwood, l’ancien coach de Brighton est parti sur des sanctions collectives avec un programme changeant chaque jour pour décider du tempo d’une semaine tendue à la Commanderie. De leur côté, les joueurs n'ont clairement pas apprécié, laissant entendre selon L'Equipe, que si De Zerbi ne voulait pas les entrainer la semaine, il pouvait aussi ne pas s'asseoir sur le banc de touche le week-end.