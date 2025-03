L'OM a vendu un joueur incroyable, il enchaine les flops

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

En échec à l'OM, Elye Wahi n'est resté que 6 mois avant son transfert à Francfort en janvier. L'air de la Bundesliga ne réussit pas plus à l'attaquant, muet avec son nouveau club. L'Eintracht espère malgré tout son réveil prochain.

Il est loin le temps où Elye Wahi marchait sur l'eau avec Montpellier, marquant 19 buts en 2022-2023 dont un quadruplé contre Lyon. Après un passage mitigé à Lens, le jeune attaquant de 22 ans s'est raté à l'Olympique de Marseille. Arrivé pour guider l'attaque phocéenne, il a été vite placé sur le banc au profit de Neal Maupay. Après 13 matchs de Ligue 1 et 3 buts, il a quitté la Canebière pour Francfort et la Bundesliga. Le championnat d'Allemagne est réputé plus facile pour les buteurs mais Elye Wahi n'a pas encore confirmé cette réputation. Il est resté muet avec son nouveau club et cela ne va pas s'arranger puisqu'il est forfait pour un mois à cause d'une blessure au genou.

Francfort veut faire de Wahi son nouveau Ekitike

Les critiques fusent en Allemagne concernant Wahi. Journalistes, supporters et dirigeants de l'Eintracht sont déçus par le rendement du remplaçant d'Omar Marmoush. Il faut dire que le Français a été acheté 26 millions d'euros et qu'il possède un contrat jusqu'en 2030. Mais, l'espoir demeure de voir Elye Wahi enfin exploser en Allemagne. Son directeur sportif Markus Krosche croit en son immense potentiel. « Il a des capacités incroyables, il l'a déjà prouvé. [...] Elye continuera à marquer et à faire des passes décisives pour nous », affirme t-il au Frankfurter Rundschau.

Enorme coup dur pour Elye Wahi https://t.co/YdANr1IhPK — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2025

Dans le même journal, son entraîneur Dino Toppmoller indique la marche à suivre pour que son attaquant français renaisse vite. Wahi doit se remettre à niveau physiquement pour compenser son faible temps de jeu à Marseille. Il doit aussi retrouver la confiance du buteur. Enfin, « il doit trouver sa place dans le jeu grâce à d’autres éléments, à travers l’intensité, la puissance, les tacles, le contact physique », selon le technicien de 44 ans. De cette manière, on espère au club qu'il suivra la trajectoire d'Hugo Ekitike avant lui. Arrivé en début d'année 2024, l'ancien parisien a mis plusieurs semaines avant de performer. La patience de Francfort a payé puisque celui qu'on surnommait « Mister Zéro But » jusqu'en avril 2024 en est à 19 réalisations avec l'Eintracht cette saison.