OM ‍: Le vrai Bennacer arrive à Marseille

Renfort vedette de l'Olympique de Marseille lors du mercato d'hiver, Ismaël Bennacer n'apporte pas encore tout ce que l'OM attend de lui. Mais l'ancien joueur milanais ne va pas tarder à faire taire les critiques.

Les supporters marseillais se sont enflammés quand dans les dernières heures du marché hivernal des transferts, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont scellé un accord avec les dirigeants de l'AC Milan pour faire venir Ismaël Bennacer. La signature du milieu de terrain international algérien à l'OM a été un gros coup, mais forcément du côté du Vélodrome, on attend énormément du joueur de 27 ans. Et pour l'instant, son apport au jeu de la formation de Roberto De Zerbi n'est pas encore à la hauteur des espoirs, Ismaël Bennacer touchant beaucoup de ballons, mais sans réellement faire basculer des matchs. Alors que certaines critiques se font entendre contre le joueur des Fennecs, Daniel Riolo l'ayant par exemple sévèrement critiqué après la défaite contre Lens, Gilles Grimandi, qui avait contribué à faire venir Bennacer à Arsenal, n'a aucune inquiétude sur l'avenir marseillais du milieu de terrain.

Ismaël Bennacer va rapidement être à 100%

Les Zhommes ! 🇩🇿🔵⚪️

Ismaël Bennacer est dans la place 💥 pic.twitter.com/Ef97cj0TrY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2025

S'exprimant dans les colonnes de La Provence, l'ancien joueur estime au contraire que tout indique qu'Ismaël Bennacer progresse de match en match et que rapidement l'Olympique de Marseille pourra compter sur un joueur à 100% de son potentiel. « Je le vois très impliqué dans le projet de jeu de son entraîneur vu son nombre de ballons touchés contre le RCL. Il a eu un peu de mal après des débuts intéressants, mais je l'ai trouvé très correct samedi, surtout en première mi-temps. Généralement, les joueurs qui reviennent d'une longue période sans jouer ont beaucoup de jus au départ avant de caler un peu, c'est son cas même si je le sens monter en puissance physiquement. Il a Marseille en lui, et le contexte ne va pas du tout le freiner. Je n’ai aucune inquiétude sur le fait qu’il réussira », prévient Gilles Grimandi, dans le quotidien marseillais. Du côté des virages du Vélodrome, on attend que cela.