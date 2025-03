Rongier et l'OM, cet accord est imminent

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Toujours considéré comme un joueur majeur de l’effectif malgré sa baisse de temps de jeu ces dernières semaines, Valentin Rongier est proche de signer une prolongation de son contrat avec l’Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Valentin Rongier s’écrit en pointillés. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qui n’a jamais fait de vagues, a récemment cru qu’il avait enfin obtenu une place inamovible de titulaire. Indiscutable dans l’entrejeu phocéen entre le 23 novembre et le 2 février, il a ensuite vu son temps de jeu se réduire à cause du recrutement d’Ismaël Bennacer en provenance de l'AC Milan en janvier dernier. Forcément, celui dont le contrat prendra fin en juin 2026 se pose des questions sur son avenir. Rongier a du mal avec l’idée d’avoir à batailler une nouvelle fois pour gagner sa place de titulaire alors qu’il a déjà prouvé qu’il était un élément indispensable. Pour autant, il se plait à Marseille et la direction compte bien le lui rendre.

Rongier bientôt prolongé ?

Malgré sa baisse de temps de jeu, Valentin Rongier n’est apparemment pas contre une prolongation de son contrat. Selon les informations d’Anthony Aubès, journaliste chez BFM Marseille, le milieu de terrain de 30 ans est toujours en discussion avec son club pour une prolongation de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2028. On apprend surtout que le dénouement de ces négociations est en très bonne voie puisqu’il aura apparemment lieu dans les prochaines semaines. Une excellente nouvelle, si cela vient à se confirmer, pour Roberto De Zerbi. Car si l'entraîneur italien hésite parfois à titulariser Valentin Rongier, il a toujours loué les qualités du Nantais en conférence de presse, expliquant par ailleurs à plusieurs reprises qu'il espérait voir l'ex-capitaine de l'OM prolonger son contrat.