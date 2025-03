L'OM va porter plainte, l'affaire Rabiot rebondit ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Véronique et Adrien Rabiot étant montés au créneau pour dire tout le mal qu'ils pensaient de l'accueil du Parc des Princes, l'Olympique de Marseille va porter plainte. Du côté du PSG, on se défend et on fait remarquer que certains ont visiblement l'indignation sélective.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique est allé à son terme, et pour ceux qui regardaient le match à la télévision, les choses semblaient s'être relativement bien passées, DAZN n'ayant pas montré certaines banderoles injurieuses contre le clan Rabiot, et baissé le selon quand les chants étaient susceptibles de donner lieu à une polémique. Cependant, dans la réalité, Adrien Rabiot et sa maman ont réellement pris cher, au point même que Véronique Rabiot a décidé de porter plainte, tandis que le milieu de terrain de l'OM a clashé les supporters et Nasser Al-Khelaifi.

Dans la foulée de tout cela, RMC annonce que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont décidé de porter plainte afin de montrer leur soutien à Adrien Rabiot. Ce n'est pas la première fois que l'OM affiche sa volonté de porter plainte cette saison, mais pour l'instant, c'était contre des journalistes. « Le club marseillais a voulu laisser passer la nuit pour faire le point en interne et avec son milieu sur cette situation, et pour ne pas interférer avec les réactions liées au match. Au sein du club, on était cependant très agacé que ces insultes aient eu leur place au Parc des Princes dimanche soir », précise Florent Germain.

Le PSG répond à distance à l'OM

Du côté du Paris Saint-Germain, on a publié un communiqué et en a profité pour faire remarquer que tout le monde devait se regarder dans la glace concernant les chants et les messages venus des tribunes. « Le Club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses », a indiqué le PSG suite aux messages injurieux tombés contre Adrien et Véronique Rabiot. Mais le club de la capitale fait également remarquer que durant toute la semaine, il a adressé des messages à ses supporters dans le but d'éviter le chaos dimanche soir. Et un dirigeant parisien de pointer du doigt le récent OL-PSG : « On ne réglera pas ça tout. Les nombreuses insultes dont a été l’objet Bradley Barcola à Lyon n’ont pas été oubliées, sans que cela ne suscite autant de réactions. Nous sommes face à un problème que l’on rencontre dans tous les stades de France, il ne faut pas juste cibler le Parc des Princes et le PSG. »

Même si cela était hors compétition, l'entraînement de l'Olympique de Marseille, vendredi après-midi au Vélodrome, en présence de quelques centaines d'Ultras, avait donné lieu à des chants injurieux contre le PSG.