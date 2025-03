OM ‍: De Zerbi veut virer ces deux joueurs

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La défaite de l'OM contre Lens n'a finalement pas eu trop d'effet au classement de Ligue 1, mais l'entraîneur de Marseille n'a pas du tout apprécié le comportement de deux joueurs et il compte bien le faire payer aux deux fautifs.

Les supporters marseillais peuvent remercier l'Olympique Lyonnais, puisque la victoire de l'OL dimanche soir à Nice a permis d'éviter que le Gym recolle à l'OM dans le sprint final de la Ligue 1. Mais cela n'empêche pas le club phocéen d'être en pleine phase de réflexion avec deux défaites lors des trois derniers matches, et notamment celle de samedi contre Lens au Vélodrome qui a donné mal au crâne de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille l'a compris, au moment où son équipe doit faire corps pour arracher un billet pour la Ligue des champions qui lui tend les bras, il a bien vu que certains de ses joueurs n'avaient pas la bonne attitude. Et comme l'explique L'Equipe, deux joueurs sont dans le collimateur de De Zerbi : Mason Greenwood et Luis Henrique. Le coach de l'OM ne va pas laisser passer certaines attitudes.

De Zerbi s'est énervé avant OM-Lens

Baptiste Clément et Anthony Clément, les deux journalistes du quotidien sportif, affirment que du côté de Roberto De Zerbi, on est furieux de l'attitude de l'attaquant anglais et de son coéquipier brésilien. « De Zerbi a simplement avancé une condition physique insuffisante pour justifier son choix de se passer de Mason Greenwood et de Luis Henrique au coup d'envoi face à Lens. C'était une façon diplomatique d'évacuer le sujet alors que l'entraîneur a passé la semaine à surveiller de très près les deux joueurs. La séance de veille de match a même été marquée par les vives remontrances de l'Italien à l'encontre de l'ailier anglais et de l'attaquant brésilien, coupables à ses yeux de ne pas donner assez », explique nos deux confrères, qui précisent que malgré le savon passé par l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Greenwood et Henrique n'ont pas montré une motivation énorme lorsqu'ils sont entrés en jeu contre Lens.

Greenwood et Luis Henrique en danger à Marseille

La patience de Roberto De Zerbi étant limitée, ce que l'on peut comprendre à ce stade de la saison, les deux attaquants pourraient donc rapidement avoir droit à un tour de vis supplémentaire. D'autant que l'OM se déplace le week-end prochain au Parc des Princes où l'accueil du Paris Saint-Germain risque d'être musclé. L'Olympique de Marseille aura besoin de 11 joueurs ultra-motivés face à Ousmane Dembélé et les siens, et le duo Greenwood-Henrique va devoir prouver à l'entraînement cette semaine que l'OM peut compter eux.