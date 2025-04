OM ‍: Greenwood trop fort pour la L1, Toulouse l'avoue

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Auteur d’un très joli but, avec une frappe puissante du droit aux 20 mètres qui a fini dans la lucarne de Restes, Mason Greenwood a fait pencher la balance du côté de l’OM ce dimanche soir face à Toulouse (3-2). Même si Marseille a aussi compté sur un très joli but de Rabiot dans la foulée de celui de l’Anglais, l’ancien attaquant de Manchester United a prouvé à tous les Marseillais qu’il est encore pleinement concerné. Et ce ne sont pas ses adversaires du soir qui disent le contraire, à commencer par Frank Magri.

« C'est un très beau but »



« Sur quoi ça se joue ? Franchement, je ne sais pas… Il y a ce but de Greenwood. Franchement, on ne peut pas faire grand-chose ! Il la met là où il faut, c’est un très beau but. C’est chiant pour nous. Mais des fois, c’est comme ça, on ne peut rien faire. Ce but nous met dedans, clairement. Et après, c’est compliqué de revenir face à une belle équipe et un stade qui pousse », a lancé, sur DAZN, le buteur toulousain, qui sait que Greenwood a le talent pour faire basculer des matchs en faveur des Marseillais. Au grand bonheur des supporters olympiens, qui retrouvent la deuxième place de la Ligue 1 après une semaine compliquée.