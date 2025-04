OM ‍: L’Inter ne veut pas d’un feuilleton Luis Henrique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très coté sur le marché des transferts, Luis Henrique a surtout tapé dans l’œil de l’Inter Milan. Le club italien souhaite conclure son transfert au plus vite pour devancer la concurrence. Mais aussi afin d’utiliser l’ailier de l’Olympique de Marseille lors du Mondial des clubs en juin.

Luis Henrique serait-il perturbé par son actualité ? Longtemps bluffant au poste de piston droit cette saison, l’ailier de l’Olympique de Marseille connaît une baisse de régime. Le Brésilien, pointé du doigt comme Mason Greenwood pour son manque d’implication, n’avait pas été titularisé lors de la défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (0-1) le 8 mars dernier. Il faut dire que l’ancien joueur de Botafogo voit les rumeurs se multiplier autour de lui.

L'Inter accélère

La presse italienne ne cesse de relayer l’intérêt de plusieurs pensionnaires de Serie A. Aux dernières nouvelles, c’est l’Inter Milan qui se montre le plus pressant. Contrairement aux autres courtisans de Luis Henrique, parmi lesquels on retrouve aussi le Bayern Munich, les Nerazzurri ne se contentent pas de suivre ses performances. L’actuel leader du championnat italien discute régulièrement avec l’Olympique de Marseille depuis trois semaines. La preuve, le directeur sportif marseillais Medhi Benatia était présent à San Siro pour la demi-finale aller de Coupe d’Italie entre le Milan AC et l’Inter (1-1) mercredi.

#Calciomercato | #Inter, aumenta la fiducia per Luis #Henrique: si vuole chiudere entro fine maggiohttps://t.co/w3ouWFJGud — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 3, 2025

Peut-être l’occasion pour les deux parties d’avancer dans les discussions. C’est en tout cas l’objectif des Nerazzurri qui souhaitent conclure le transfert le plus vite possible pour devancer la concurrence, mais aussi afin d’utiliser Luis Henrique au Mondial des clubs (du 14 juin au 13 juillet). Pour le moment, le journaliste Gianluca Di Marzio affirme que les positions restent assez éloignées. L’Inter valorise sa cible à 22-25 millions d’euros, tandis que la direction olympienne réclame 30 à 35 millions d’euros. L’ajout de bonus et contreparties côté italien pourrait permettre de réduire l’écart.