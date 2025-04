OM ‍: Longoria promet une énome fête le 2 mai

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avant même la fin de la saison de Ligue 1, l'Olympique de Marseille donne un rendez-vous de gala à ses supporters le 2 mai prochain. L'OM tient à fêter un gros événement.

C'est une fête que les fans marseillais ne manqueront sous aucun prétexte, même s'il ne sera probablement pas facile d'avoir une place pour cet événement programmé le vendredi 2 mai à partir de 20 heures. En effet, l'Olympique de Marseille a choisi cette date pour organiser une grande soirée de gala à l'occasion des 125 ans de l'OM. A cette occasion, le club dirigé par Pablo Longoria fera revenir toutes les stars du club, ou presque, dans le cadre d'un match entre deux formations composées de footballeurs ayant tous un point commun, avoir porté le maillot phocéen, et dont les noms seront dévoilés au fur et à mesure que l'on s'approchera de ce choc amical. D'ores et déjà, l'Olympique de Marseille a révélé que Samir Nasri et Robert Pirès seront de la fête, mais ce n'est pas fini puisque ce sont les supporters qui composeront les deux équipes via un vote organisé par l'OM.

L'OM veut fêter ses 125 ans en beauté

𝗟’𝗢𝗠 𝗰𝗲́𝗹𝗲̀𝗯𝗿𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝟭𝟮𝟱 𝗮𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗹’𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘁 𝟭𝟬𝟬% 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 ⭐💙



Une rencontre sans précédent opposera deux équipes mêlant différentes générations d’anciennes gloires du club. Assistez à un… pic.twitter.com/KQwCyTaKeR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 2, 2025

« Des héros du doublé de 1972 à ceux du début des années 90, des acteurs du centenaire ou du titre de champion 2010 en passant par les protagonistes des épopées européennes de 2004 ou 2018 et de bien d’autres encore, ce sont plus d’une centaine d’anciens olympiens qui seront réunis sur le terrain et autour pour cette soirée exceptionnelle de partage et de transmission entre toutes les générations », précise l'OM dans un communiqué. Les billets seront d'abord réservés aux abonnés depuis ce mercredi, mais le grand public pourra aussi acheter des places dès ce vendredi 4 avril.

Du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, on espère que d'ici là l'équipe de Roberto De Zerbi aura assuré son billet pour la prochaine Ligue des champions, le dernier rendez-vous au Vélodrome étant programmé le samedi 17 avec la réception du Stade Rennais. L'occasion de faire encore une fois la fête ?